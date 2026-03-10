Aprobada una nueva ayuda para los libros de texto: estas son las condiciones para acceder a ella y la cuantía en Asturias

Asturias recibirá 894.372 euros en 2026 para financiar ayudas destinadas a la compra de libros de texto y material didáctico para estudiantes de enseñanzas no universitarias. Así lo recoge la propuesta de reparto autorizada este martes por el Consejo de Ministros dentro del Programa de Cooperación Territorial que el Ministerio de Educación desarrolla junto a las comunidades autónomas.

El Principado de Asturias recibirá 894.372 euros en 2026 para financiar ayudas destinadas a la compra de libros de texto y material didáctico para estudiantes de enseñanzas no universitarias. Así lo recoge la propuesta de reparto autorizada este martes por el Consejo de Ministros dentro del Programa de Cooperación Territorial que el Ministerio de Educación desarrolla junto a las comunidades autónomas.

En total, el programa contará con 58,5 millones de euros para toda España, una cuantía superior a la de 2018, cuando la dotación fue de 48,5 millones. El objetivo de estas ayudas es apoyar a las familias con los gastos escolares y reforzar la equidad en el sistema educativo.

Las ayudas están dirigidas al alumnado matriculado en Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos de Formación Profesional (de Grado Básico, Medio y Superior), en centros sostenidos con fondos públicos. El dinero podrá destinarse tanto a la compra de libros de texto tradicionales como de material didáctico en cualquier soporte, incluido el digital.

Según explicó la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Milagros Tolón, el programa tiene como finalidad "apoyar a las familias y garantizar que ninguna situación económica desfavorable limite el acceso al alumnado a los recursos básicos para su aprendizaje".

El reparto entre comunidades autónomas se calcula combinando dos factores: la tasa de riesgo de pobreza y el número de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias en centros sostenidos con fondos públicos. La distribución definitiva deberá acordarse en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participan el Ministerio y los gobiernos autonómicos.

En el caso de Asturias, los casi 900.000 euros asignados servirán para reforzar las ayudas que ya existen en la comunidad para el acceso a libros y material escolar, aliviando parte del gasto que afrontan las familias cada inicio de curso.