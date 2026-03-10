Asturias vuelve al centro del debate minero: España revisará sus reservas de minerales estratégicos y el Principado parte con ventaja

Basta contemplar la distribución de yacimientos y recursos minerales de España para comprender que la riqueza de Asturias en el ámbito de la minería resiste pocas comparaciones.

Asturias irrumpe como uno de los territorios llamados a ganar protagonismo en el nuevo mapa minero que quiere trazar el Gobierno. Tal y como adelantó la ministra Sara Aagesen en LA NUEVA ESPAÑA en el transcurso de una entrevista, el Consejo de Ministros aprobó este martes el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, dotado con 414 millones de euros y 34 actuaciones, ocho de ellas prioritarias, y activó además el Programa Nacional de Exploración Minera, con otros 182 millones, para actualizar el conocimiento del potencial del subsuelo español y de los residuos de la antigua actividad extractiva.

La novedad no es menor: el propio Ministerio subraya que España no afrontaba una prospección sistemática de este alcance desde el Plan Nacional de Minería de 1969 y 1970.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, defendió la decisión como parte de una política industrial y estratégica de mayor alcance. “Seguimos impulsando una agenda que es claramente una agenda de competitividad y una agenda de sostenibilidad”, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra añadió que la “Agenda Verde” es también “una agenda económica, de seguridad y de prosperidad de primer orden a nivel europeo”, en un contexto marcado por la necesidad de asegurar suministros para la transición energética, la digitalización y sectores industriales avanzados.

Ese es el marco en el que Asturias vuelve a aparecer con fuerza: no ya como cuenca del carbón del pasado, sino como territorio con un abanico de recursos que el Estado quiere volver a mirar con detalle.

El Ministerio justifica el plan por el creciente peso de estas materias primas en la economía global. La Unión Europea ha identificado 34 materias primas básicas para ámbitos como las energías renovables, la movilidad eléctrica, las tecnologías digitales, la industria avanzada o la defensa.

España, según Aagesen, cuenta al menos con 22 de esas 34 materias primas fundamentales, aunque el objetivo ahora es precisar no solo dónde están, sino si son accesibles y viables.

En esa tarea, Asturias aparece como una de las comunidades con más densidad de indicios y más variedad de mineralizaciones. El mapa de indicios que acompaña el borrador del programa nacional (el documento definitivo se conocerá este miércoles) muestra una concentración muy elevada de puntos en la franja cantábrica y en el noroeste peninsular.

La estampa ilustra con claridad esa condición de la región como auténtico “enjambre” de riqueza geológica.

Asturias, a un nuevo protagonismo minero

Geológicamente, Asturias se enmarca dentro del Macizo Varisco o Ibérico, una de las grandes áreas con mayor interés para la localización de materias primas estratégicas. Y dentro de ese dominio el Principado se sitúa en dos ámbitos especialmente relevantes: la Zona Cantábrica y la Zona Asturoccidental-Leonesa.

En la primera se identifica presencia de plomo, zinc, bario, mercurio, flúor, cobre, cobalto, níquel, estaño, arsénico, hierro, manganeso y antimonio. En la segunda, el listado es todavía más amplio y añade hierro, plomo, zinc, cobre, plata, oro, molibdeno, wolframio, uranio y cobalto, además de minerales industriales como la barita y la magnesita.

El documento no habla de explotaciones inmediatas ni de reservas automáticamente rentables, pero sí sitúa a Asturias entre los territorios que el Estado considera prioritarios para actualizar información geológica y contrastar potencial minero.

Ese foco encaja con la propia historia económica del Principado. Asturias arrastra una larga tradición extractiva y durante décadas fue sinónimo de carbón, pozos y actividad minera. El nuevo ciclo que impulsa el Ministerio no gira ya en torno al carbón térmico, pero sí bebe de ese pasado: infraestructuras, conocimiento técnico, cultura minera y un subsuelo bien conocido en unas materias y todavía insuficientemente actualizado en otras.

Por eso Asturias aparece como un territorio especialmente apto para la nueva fase, que no solo busca recursos primarios, sino también posibilidades de recuperación en balsas, escombreras y antiguas instalaciones. El propio Ministerio ha previsto que el Plan Nacional de Exploración Minera sea ejecutado por el IGME-CSIC, las comunidades autónomas, Hunosa y otros actores, con apoyo de nuevas tecnologías de detección remota, vuelos, sondeos y revisión de estudios previos.

La fluorita, la gran baza asturiana

Si hay un mineral que resume la posición singular de Asturias en este debate, ese es la fluorita. La Estrategia para la gestión sostenible de materias primas que el Principado elaboró hace años la señala expresamente como uno de los grandes activos de la comunidad.

Según ese documento, el Inventario Nacional de Recursos de Fluorita del IGME situó en Asturias el 71,4% de los recursos económicos medidos del país. Además, Minersa, concesionaria de las explotaciones asturianas, declara unas reservas de unos 10 millones de toneladas y mantiene cuatro explotaciones operativas en la región: La Viesca, en Siero; Villabona, en Llanera; Moscona, en Corvera, y Emilio, en Colunga.

No se trata de un mineral secundario. La propia estrategia asturiana recuerda que la fluorita está considerada materia prima crítica por la Unión Europea y que España es el mayor proveedor comunitario, con el 14% de la demanda y el 46% de la producción europea.

Su importancia industrial es amplia: de ella se obtiene flúor, esencial en la siderurgia como fundente, en la industria química del flúor, en la producción de aluminio y en la fabricación de vidrio, esmaltes y otros materiales. Es, en otras palabras, un mineral con aplicaciones transversales que van desde la industria pesada a procesos de mayor especialización.

Por eso, cuando el plan estatal habla de reforzar la autonomía estratégica y de asegurar cadenas de suministro críticas, Asturias aparece con una ventaja comparativa clara precisamente en el mineral en el que España ya es referencia europea.

Pero la fluorita no agota el catálogo asturiano. El documento del Principado destaca también la presencia de barita, asociada a menudo a los yacimientos de fluorita y compuesta por bario, otra materia prima considerada crítica por la UE. Añade además la producción de cuarzo, con Asturias como tercera comunidad productora de España, y el peso del caolín y de las arcillas caoliníticas, con una posición igualmente destacada en el conjunto nacional.

A ello se suma la minería metálica de oro, cobre y plata, así como el potencial de otros recursos industriales y de cantera. El resultado es una región con un perfil mucho más variado de lo que su imagen histórica ligada casi exclusivamente al carbón podría hacer pensar.

El Principado se preparó con anterioridad

Asturias, además, no llega tarde a este nuevo escenario. Antes de que el Gobierno aprobara el plan estatal, el Principado ya había elaborado su propia estrategia para la gestión sostenible de materias primas, con una mirada no solo extractiva, sino también industrial, ambiental y de economía circular. Ese texto pone el acento en el valor de la proximidad de los recursos, en el papel de las materias primas como base de cadenas industriales y en la necesidad de reaprovechar residuos y espacios degradados.

La región cuenta, además, con inventarios y trabajos previos sobre balsas y escombreras, una cuestión que ahora encaja de lleno en una de las líneas prioritarias del programa nacional.

Ese enfoque tiene especial interés en una comunidad donde el legado minero dejó, junto a riqueza y empleo, un gran volumen de instalaciones abandonadas, residuos y suelos alterados.

La estrategia asturiana sostiene que muchos de esos espacios presentan potencial para recuperar metales y minerales energéticos, y los define como un “gran filón” para avanzar al mismo tiempo en economía circular y restauración ambiental.

El nuevo plan del Ministerio camina en la misma dirección al reservar 32 de los 182 millones del PNEM al aprovechamiento de residuos de la industria extractiva y al incluir entre sus prioridades la exploración de recursos secundarios en balsas y escombreras.

La imagen final que dibujan el plan estatal, el borrador del programa y la estrategia asturiana es la de una comunidad que vuelve al centro del debate minero con un papel distinto al de otras épocas.

Asturias conserva la huella de su pasado extractivo, pero entra en el nuevo ciclo no solo por memoria, sino por potencial real: por la densidad de indicios que muestra el mapa, por la variedad de minerales citados, por el peso singular de la fluorita y por la posibilidad de convertir su viejo legado minero en una nueva reserva de recursos y de actividad.

El Gobierno ha decidido mirar de nuevo al subsuelo español. Y en esa mirada, Asturias aparece como uno de los lugares hacia los que es inevitable dirigir la mirada.