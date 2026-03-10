Barbón: "Los incendios del verano pasado no fueron algo fortuito"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recibido este martes a una representación de los organismos que participaron en la lucha contra los incendios forestales del pasado agosto y ha agradecido la labor conjunta que desarrollaron para garantizar la seguridad de la población en los momentos más críticos. "Hicísteis más que cumplir con vuestro deber. Llegásteis más allá de lo que fijan vuestros contratos, de lo que os obliga vuestra exigencia laboral", ha afirmado.

En el encuentro han participado miembros de Bomberos de Asturias, la Guardería de Medio Ambiente, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, Protección Civil, empresas forestales, Cruz Roja, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y las unidades especializadas del Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, estuvieron presentes el coronel Francisco Javier Puerta, jefe de la Zona de Asturias de la Guardia Civil; el teniente coronel Pablo Samaniego, jefe del V Batallón de la UME con base en León; Óscar Queipo, jefe Coordinador de la BRIF de Tineo; Jesús Pallarés, gerente de Bomberos de Asturias; Raquel Rodríguez, jefa de Servicios del SAMU; José María Lana, presidente de Cruz Roja en Asturias; el comandante Iván Fernández, jefe de protocolo del V Batallón de la UME; el capitán Avelino Torres, jefe de la Compañía de Pravia de la Guardia Civil; el sargento Rafael Pasantino, de la Unidad Área de Oviedo de la Guardia Civil; Rodrigo Vijande, presidente de la Asociación Coordinadora de Voluntarios de Protección Civil y Emergencias de Asturias; Íñigo Fernández, coordinador de la Guardería de Medio Natural; Ramón Galán, gerente de Asturias Forestal; Leticia Fernández, técnica de Gestión y Coordinación de Área del 112 Asturias; Cristóbal Valdés, técnico forestal de la Zona Suroccidental; Blanca Viejo, técnica de Protección Civil de la Delegación de Gobierno; Adosinda Nava, técnica de Protección Civil; Ángel Castaño, jefe supervisor de Área de Bomberos del SEPA; Evaristo García, Benjamín García, Adrián Martínez y Lucía Blanco, de Bomberos de Asturias.

La respuesta conjunta de estos equipos permitió hacer frente a uno de los episodios de fuego más complejos que se han producido en Asturias en las últimas décadas. El operativo contó con el apoyo de otras comunidades como Navarra y Castilla-La Mancha, así como de equipos de Grecia y Andorra, que aportaron personal y recursos adicionales en los momentos más críticos.

"Este encuentro salda una pequeña parte de la deuda que hemos contraído con vosotros, pero el mejor homenaje que podemos dedicaros es mejorar la prevención, soy consciente de ello, por eso el Gobierno de Asturias ha convertido la lucha contra los incendios en una prioridad estratégica, con la implicación de las consejerías de Gestión de Emergencias y de Medio Rural", ha señalado el jefe del Ejecutivo.

Barbón saluda a los asitentes. / Luisma Murias

Barbón ha insistido en que los incendios de agosto "no fueron un suceso fortuito" y ha hecho referencia la amenaza del cambio climático. A su juicio, frente a la incertidumbre mundial, es preciso agradecer el trabajo y la entrega de los equipos de intervención. "Gracias porque Asurias puede confiar en vosotros", ha añadido.

Fondos para prevenir y combatir el fuego

El presupuesto autonómico para este año reserva cien millones, una cifra récord, para impulsar medidas relacionadas con la prevención y extinción de incendios. Esa cantidad incluye 47 millones para reforzar el Servicio de Emergencias (SEPA) con el fin de contar con 600 personas operativas durante todo el año, modernizar los sistemas de comunicaciones y renovar vehículos.

Otros cinco millones se destinarán a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para robustecer la defensa de la interfaz urbano-forestal, un espacio de alto riesgo donde viviendas e infraestructuras se mezclan con la vegetación. Estos fondos facilitarán la ejecución de desbroces y tratamientos selvícolas, la creación de franjas de protección y el mantenimiento de cortafuegos, además de la mejora de los puntos de agua (hidrantes) para los medios de extinción.

Los consejeros Marcelino Marcos Líndez y Alejandro Calvo y la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra. / Luisma Murias

Dentro de esta estrategia, el Gobierno de Asturias moviliza cerca de 28 millones dentro del plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales para el bienio 2025-2026. Las actuaciones programadas combinan la prevención activa sobre el terreno con el refuerzo de la vigilancia y la capacidad de respuesta ante emergencias.

El Principado dedica, asimismo, 13 millones a la consolidación del cuerpo de agentes del Medio Natural, cuya labor en el territorio resulta esencial para la vigilancia preventiva, la custodia del paisaje y el apoyo operativo en zonas de difícil acceso.

Por otro lado, con el fin de implicar a las comunidades rurales en la defensa del territorio, se ha puesto en marcha un programa específico para asegurar la protección de los pueblos que incluye talleres, jornadas prácticas y la elaboración de diagnósticos y planes básicos en 60 localidades. De este modo, se logra que vecinos y vecinas conozcan mejor cómo se comporta el fuego, cómo pueden proteger sus viviendas y cómo deben actuar ante una emergencia.

En estos momentos también está en revisión el Plan de Incendios Forestales del Principado (Infopa), con el fin de agilizar los protocolos de respuesta rápida, fortalecer la cooperación entre territorios y facilitar la anticipación ante episodios de riesgo extremo.