El cocinero José Andrés, en la lista de los galardonados con la Orden Europea del Mérito y en la que figuran de Zelensky a U2, pasando por Merkel o el cardenal Parolin

El cocinero asturiano José Andrés –José Ramón Andrés Puerta– (Mieres, 1969) ha sido galardonado con la Orden Europea del Mérito, una distinción que reconoce la contribución significativa a la integración europea, así como la promoción y defensa de los valores europeos.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció este martes los nombres de los primeros galardonados con la nueva Orden Europea del Mérito en sus distintas categorías, una amplia lista con figuras de talla mundial del mundo de la política, la economía, la ciencia, la justicia, el deporte o las artes.

Junto al cocinero mierense, afincado en EE UU desde hace muchos años, donde se ha labrado gran prestigio y reconocimiento, recibirán también la Orden Europea del Mérito la siguientes personas: Giannis Antetokounmpo, jugador de baloncesto: Marc Gjidara, abogado y científico; Sandra Lejniece, médica, científica y directora académica; Oleksandra Matviichuk, abogada de derechos humanos; Viviane Reding, ex vicepresidenta de la Comisión Europea, ex miembro de la Cámara de Diputados de Luxemburgo, ex miembro del Parlamento Europeo, y Paul David Hewson, conocido como Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton y Laurence Joseph Mullen Jr., músicos y miembros de la banda U2.

Fueron nombrados miembros meritorios de la Orden Europa Angela Merkel, ex canciller de Alemania; Lech Wałęsa, expresidente de Solidaridad y expresidente de la República de Polonia; y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.

Como miembros honorarios figurarán Valdas Adamkus, expresidente de Lituania; Jerzy Buzek, ex primer ministro de Polonia y ex presidente del Parlamento Europeo; Aníbal Cavaco Silva, expresidente y primer ministro de Portugal; Sauli Niinistö, expresidente de Finlandia y expresidente del Parlamento finlandés; Pietro Parolin, cardenal y Secretario de Estado de la Santa Sede; Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y excomisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Maia Sandu, presidenta de la República de Moldavia; Javier Solana y de Madariaga, ex Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común; Wolfgang Schüssel, excanciller de Austria; Jean Claude Trichet, expresidente del Banco Central Europeo.

El cocinero recibió en 2021 el premio "Princesa de Asturias" de la Concordia, por su labor al frente de la ONG "World Central Kitchen". Se da la casualidad de que ahora compartirá distinción europea con otras personalidades que también ha pasado por Oviedo para recoger el galardón, como Viviane Reding.

Para conmemorar el 75.º aniversario de la Declaración Schuman, la Mesa del Parlamento Europeo decidió el año pasado crear el primer premio europeo de este tipo, otorgado por una institución de la UE. Este premio civil honrará a personas que hayan contribuido significativamente a la integración europea o a la promoción y defensa de los valores europeos. Cada año se pueden incorporar a la Orden hasta 20 galardonados.

La lista en la que figura José Andrés fue seleccionada por el jurado de la Orden , compuesto por el presidente Metsola, las vicepresidentas del Parlamento Europeo, Sophie Wilmès y Ewa Kopacz, así como Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell y Enrico Letta. Las candidaturas para los nombramientos provinieron de jefes de Estado y de gobierno, portavoces parlamentarios y presidentes de instituciones de la UE.

Los ganadores serán invitados a una ceremonia oficial de entrega de premios, que tendrá lugar durante la sesión plenaria del 18 al 21 de mayo en Estrasburgo.