La Comisión Colegiada de IU ratifica el acuerdo con la FSA-PSOE para frenar la llegada de nuevas universidades privadas y refuerza el pacto de gobierno en Asturias

La Comisión Colegiada de IU-Asturias ha ratificado la tarde de este martes el acuerdo alcanzado con la FSA-PSOE, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, para suspender la llegada de nuevos centros adscritos o universidades privadas al Principado y poner en marcha una futura Ley de Universidades que refuerce el papel de la Universidad de Oviedo como “pieza central” de la educación superior en la comunidad.

Al término de la reunión, el coordinador general de IU Asturias y consejero del Principado, Ovidio Zapico, explicó que el órgano de dirección avaló el pacto cerrado el día anterior por las delegaciones de ambas formaciones, encabezadas por él mismo y por el secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón. “El órgano ha decidido ratificar el acuerdo que ayer la delegación de izquierda alcanzaba con el presidente y su delegación”, señaló.

El líder de la coalición dio además un espaldarazo a la continuidad del acuerdo de Gobierno en Asturias, máxime dado el contexto político global y nacional. También, señaló, pensando en la posible reedición del acuerdo más allá de 2027.

Zapico resumió el contenido del entendimiento en dos ejes. Por un lado, la suspensión de la llegada de más centros adscritos o universidades privadas “dentro de las posibilidades que ofrece el ordenamiento jurídico”. Por otro, el compromiso político de empezar a trabajar “ya” en un proyecto de ley autonómica que sitúe “en el centro de nuestra atención, de nuestro esfuerzo y de nuestra prioridad” a la Universidad de Oviedo.

Este acuerdo cerraría así, al menos temporalmente, la implantación de centros asociados de universidades privadas, más allá de los dos ya autorizados (de la Alfonso X, en Oviedo, y la Nebrija en Avilés) y del que la Universidad Europea ya registró el pasado octubre.

Para el dirigente de IU, se trata de un acuerdo que “blinde la universidad pública en Asturias frente a otros modelos” que, afirmó, no comparte su formación. También expresó su satisfacción porque el pacto, dijo, permite empezar a ordenar el mapa universitario asturiano y, sobre todo, cortar la posibilidad de nuevas implantaciones privadas.

"No va a haber un cuarto centro adscrito"

Durante su comparecencia, Zapico precisó que la medida no afectará a los expedientes ya avanzados. Indicó que actualmente hay tres centros adscritos en distinta situación administrativa: dos ya aprobados desde hace meses y un tercero cuya tramitación está muy avanzada y deberá pasar por el Consejo de Gobierno. “No va a haber un cuarto centro adscrito”, afirmó.

El coordinador general añadió que IU era conocedora de nuevos intereses para implantarse en Asturias e incluso de ofrecimientos en ese sentido, por lo que consideró que el acuerdo “contiene un poco la situación”. A su juicio, la suspensión de nuevas llegadas constituye “una victoria importante”.

Sobre los plazos para la futura ley, Zapico evitó concretar un calendario cerrado, aunque insistió en que el trabajo debe comenzar de inmediato por el tiempo de legislatura restante. “Hay que ponerse, evidentemente, a trabajar ya en ello. Somos conscientes de los plazos que restan de legislatura”, manifestó.

Contexto político y económico

La reunión de la Colegiada abordó además el contexto político y económico en el que se adopta la decisión. Según explicó Zapico, el debate interno fue “interesante” y fue más allá del debate estrictamente universitario. En ese análisis, añadió, pesaron "tanto la situación internacional como las consecuencias económicas derivadas de la guerra y de la especulación sobre productos básicos como los combustibles".

El dirigente vinculó esas tensiones al impacto inmediato que, a su juicio, pueden tener "sobre la clase trabajadora y la mayoría social". También situó en la reflexión las consecuencias políticas de una eventual ruptura del actual Ejecutivo autonómico.

En ese punto, defendió la continuidad de los gobiernos progresistas como dique frente a retrocesos en derechos. “Para frenar la involución no hay mejor receta que estos gobiernos progresistas como que tenemos en Asturias”, dijo, en una intervención en la que también citó avances recientes como la ley LGTBI.

Zapico sostuvo además que la capacidad de entendimiento entre fuerzas de izquierda debe mantenerse en los próximos años y consideró que no sería “adecuado” romper gobiernos en 2026 con la vista puesta en la construcción de mayorías sociales en 2027.

Noticias relacionadas

La ratificación de la colegiada de IU despeja así la principal incógnita interna sobre la continuidad del acuerdo con la FSA-PSOE.