La compañía asturiana Empathy lanza una inteligencia artificial al margen de grandes proveedores: quiere ser su alternativa

El grupo tecnológico de origen asturiano Empathy ha lanzado una nube privada de inteligencia artificial (IA) al margen de los grandes proveedores tecnológicos. De hecho, fuentes del grupo señalaron que Empathy AI, que así se denomina la iniciativa, es una apuesta por ofrecer una "alternativa soberana" a las grandes tecnológicas de China y Estados Unidos.

Empathy, que nació en Gijón en 2012 como compañía de soluciones de comercio digital y llegó a ser el mayor cliente de Amazon Web Services en el norte de España, tiene actualmente presencia en Estados Unidos y Reino Unido y más de 3.000 clientes, entre los que destacan Vodafone, Casa del Libro o Primor, entre otros. El grupo ha puesto en marcha su propia nube privada con IA, instalada y operada íntegramente desde sus oficinas sin emisiones en España. Ángel Maldonado, CEO de Empathy Holdings, señaló que la iniciativa nació fruto del hartazgo ante los "abusos" de las "big tech" en privacidad, subidas inesperadas de costes, amenazas contra la propiedad intelectual desarrollada internamente, cambios unilaterales sin previo aviso que "rompen" las herramientas sostenidas sobre estos proveedores... "Estamos confiando la revolución industrial del siglo XXI a los mismos oligarcas digitales que ya demostraron en el pasado que su única prioridad son sus propios beneficios frente al bienestar social", señaló Ángel Maldonado.

La infraestructura de Empathy ya presta servicio a más de 500 compañías –cuyos chatbots y asistentes de IA funcionan bajo esa arquitectura– y ahora se pone a disposición de otras empresas. Sus promotores destacan que "el modelo de Empathy garantiza la continuidad del servicio, un rendimiento óptimo y el control total dentro de un entorno privado y soberano, blindado frente a decisiones externas".