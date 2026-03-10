Los contratos en turismo en Asturias aumentarán un 6% esta Semana Santa y estos son los perfiles más demandados y mejor pagados

El 85% de las contrataciones de la campaña de Semana Santa se concentran en el sector de la hostelería y el turismo, y en Asturias se esperan incrementos interanuales de entre un 6% y un 8%. Son las estimaciones que realiza el grupo de recursos humanos Adecco a partir de estadísticas oficiales y sus ofertas de empleo.

La compañía presentó ayer la Guía Salarial Adecco Hostelería y Turismo. El informe señala que "más allá de la alta demanda de camareros, cocineros o ayudantes, que es constante en el sector, este ofrece oportunidades atractivas para otros perfiles que son igualmente muy buscados y se manejan en franjas salariales competitivas".

En el caso de Asturias, la guía destaca once "perfiles clave" del sector cuyas remuneraciones pueden llegar hasta los 45.000 euros brutos anuales. Destacan gerente de restaurante y coordinador de eventos, y completan la lista barista especializado, "sommelier", chef repostero, "maître" o jefe de sala, responsable de recepción, director de alimentos y bebidas, ejecutivo de ventas, gobernante y "guest relations".