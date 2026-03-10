Los contratos en turismo en Asturias aumentarán un 6% esta Semana Santa y estos son los perfiles más demandados y mejor pagados
Gerente de restaurante y coordinador de eventos, los más solicitados y mejor retribuidos
El 85% de las contrataciones de la campaña de Semana Santa se concentran en el sector de la hostelería y el turismo, y en Asturias se esperan incrementos interanuales de entre un 6% y un 8%. Son las estimaciones que realiza el grupo de recursos humanos Adecco a partir de estadísticas oficiales y sus ofertas de empleo.
La compañía presentó ayer la Guía Salarial Adecco Hostelería y Turismo. El informe señala que "más allá de la alta demanda de camareros, cocineros o ayudantes, que es constante en el sector, este ofrece oportunidades atractivas para otros perfiles que son igualmente muy buscados y se manejan en franjas salariales competitivas".
En el caso de Asturias, la guía destaca once "perfiles clave" del sector cuyas remuneraciones pueden llegar hasta los 45.000 euros brutos anuales. Destacan gerente de restaurante y coordinador de eventos, y completan la lista barista especializado, "sommelier", chef repostero, "maître" o jefe de sala, responsable de recepción, director de alimentos y bebidas, ejecutivo de ventas, gobernante y "guest relations".
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
- Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
- Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
- Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
- Contratación 'histórica' y nuevas mejoras laborales en Alimerka: la cadena asturiana de supermercados incorporará a más de 500 profesionales
- Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
- Caen el narco que inspiró al 'Malamadre', de 'Celda 211', y 'Toni el Portugués', de la 'operación Angliru', en un operativo entre Asturias y León
- La Facultad mejor valorada de la Universidad de Oviedo, según un ranking mundial, desvela su secreto: 'Apostamos por la calidad