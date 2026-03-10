Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los contratos en turismo en Asturias aumentarán un 6% esta Semana Santa y estos son los perfiles más demandados y mejor pagados

Gerente de restaurante y coordinador de eventos, los más solicitados y mejor retribuidos

Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región

Vuelco económico en Asturias: el comercio y la hostelería ya pesan más que la industria en el PIB de la región / LNE

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

El 85% de las contrataciones de la campaña de Semana Santa se concentran en el sector de la hostelería y el turismo, y en Asturias se esperan incrementos interanuales de entre un 6% y un 8%. Son las estimaciones que realiza el grupo de recursos humanos Adecco a partir de estadísticas oficiales y sus ofertas de empleo.

La compañía presentó ayer la Guía Salarial Adecco Hostelería y Turismo. El informe señala que "más allá de la alta demanda de camareros, cocineros o ayudantes, que es constante en el sector, este ofrece oportunidades atractivas para otros perfiles que son igualmente muy buscados y se manejan en franjas salariales competitivas".

En el caso de Asturias, la guía destaca once "perfiles clave" del sector cuyas remuneraciones pueden llegar hasta los 45.000 euros brutos anuales. Destacan gerente de restaurante y coordinador de eventos, y completan la lista barista especializado, "sommelier", chef repostero, "maître" o jefe de sala, responsable de recepción, director de alimentos y bebidas, ejecutivo de ventas, gobernante y "guest relations".

La ley LGTBI asturiana desata una tormenta: colectivos feministas piden pararla y Vox advierte al PP de que tendrá que derogarla si quiere un pacto en el futuro

Una inversión de 1.000 millones y 700 empleos: así es el proyecto para crear un gran almacén de datos de IA en Asturias

La industria auxiliar asturiana va desde hoy a la huelga y pone en riesgo la reparación del horno alto de ArcelorMittal

La compañía asturiana Empathy lanza una inteligencia artificial al margen de grandes proveedores: quiere ser su alternativa

Pedro Vicente Marín, nuevo director regional Norte de Mapfre: "Estamos usando la IA para anticipar la asistencia en desastres climáticos"

Los contratos en turismo en Asturias aumentarán un 6% esta Semana Santa y estos son los perfiles más demandados y mejor pagados

