La Coordinadora Ecologista pide ayudas para la batalla legal sobre la térmica de La Pereda

La Coordinadora Ecologista ha impulsado una campaña de recaudación para sostener la defensa jurídica y técnica de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anuló la autorización para quemar residuos en la central térmica de La Pereda, en Mieres. El colectivo sostiene que el fallo les da la razón al considerar que esa actividad no cumplía con la normativa ambiental.

La organización subraya que la resolución judicial considera la quema de residuos una actividad «potencialmente peligrosa» para la salud y el medio ambiente, y defiende que no puede autorizarse sin concretar con rigor qué materiales se incineran, cómo se hace y qué impactos genera. En ese sentido, afirma que no es «legítimo poner en riesgo la salud y el entorno para mantener una actividad empresarial».

Pero el colectivo advierte de que el proceso no ha terminado, ya que prevé que Hunosa y las administraciones implicadas recurran la sentencia. Por ese motivo, ha decidido reabrir el «crowdfunding» para financiar la defensa jurídica frente a esos recursos, informes técnicos independientes y costes judiciales y administrativos.

La Coordinadora Ecologista enmarca además el conflicto más allá del caso concreto de La Pereda. A su juicio, una eventual revocación del fallo abriría la puerta a normalizar la quema de residuos «bajo otros nombres, relajar controles ambientales y consolidar un modelo».

Noticias relacionadas

El colectivo sostiene, por el contrario, que mantener la sentencia supondría un precedente relevante al fijar que la transición ecológica no puede hacerse «a costa de la salud ni del medio ambiente».