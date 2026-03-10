Doce médicos asturianos acudieron al juez en 2025 tras ser agredidos

Asturias registró durante el año 2025 un total de 19 agresiones a médicos, de las cuales 12 derivaron en denuncias judiciales, según los datos recopilados por el Colegio de Médicos de Asturias en el marco del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial.

Aunque la mayoría de los incidentes registrados corresponden a agresiones verbales, los datos de 2025 reflejan un aumento significativo de los episodios con violencia física. En concreto, se han contabilizado cinco agresiones con lesiones, frente a un único caso registrado el año anterior.

Estas cifras se difunden con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, que se celebra cada 12 de marzo para visibilizar la violencia en el ámbito sanitario y fomentar la denuncia de estos hechos.

El dato de 2025 supone un ligero incremento respecto a 2024, cuando en Asturias se registraron 18 agresiones a médicos, que en ese momento representaron el máximo histórico desde que existen registros en la comunidad. Pese a esta variación moderada, desde el Colegio de Médicos advierten de que estas cifras suponen un elemento especialmente preocupante, ya que evidencia una intensificación de la violencia contra los profesionales sanitarios.

Tres sentencias condenatorias

De las doce denuncias presentadas durante 2025, dos han finalizado con sentencias condenatorias por delito de atentado y una por delito leve de amenazas. Además, un procedimiento por delito de atentado continúa pendiente de resolución y previsiblemente se resolverá en 2026, mientras que seis denuncias siguen en fase de actuaciones judiciales a la espera de resolución.

Otros dos casos fueron considerados delitos leves, uno de ellos con sentencia absolutoria y otro que concluyó tras la disculpa del agresor. En un caso adicional, el procedimiento se tramita con letrado particular.

Además de las denuncias judiciales, existen agresiones que, pese a haber sido notificadas al Colegio de Médicos, no se trasladaron finalmente a los tribunales. Seis médicos comunicaron la agresión sufrida, pero decidieron no presentar denuncia, mientras que una de las denuncias remitidas no inició actuaciones judiciales al no considerarse viable la vía judicial.

Desde el Colegio de Médicos de Asturias recuerdan que muchas agresiones no llegan a denunciarse, lo que dificulta conocer con precisión la magnitud real del problema.

Tres de cada cuatro agredidos son mujeres

Además del número total de agresiones, los datos recogidos por el Colegio de Médicos de Asturias permiten perfilar mejor cómo se producen estos episodios. Tres de cada cuatro médicos agredidos en 2025 fueron mujeres, con 14 casos frente a 5 hombres (conviene reseñar que en las plantillas médicas hay una amplia mayoría femenina).

Por edades, las agresiones se concentran especialmente en profesionales jóvenes: nueve de los médicos agredidos tenían menos de 35 años y otros seis estaban entre los 36 y los 45 años.

En cuanto al ámbito asistencial, el hospital es el entorno donde se registraron más incidentes, con ocho agresiones, seguido de las urgencias de Atención Primaria, con tres casos, y la Atención Primaria, con dos. También se registraron episodios en urgencias hospitalarias, durante asistencia domiciliaria y en otros ámbitos asistenciales como centros de salud mental o mutuas.

La gran mayoría de las agresiones —17 de las 19 registradas— tuvieron como escenario el sistema sanitario público.

Respecto al tipo de agresión, predominan claramente los episodios verbales o de carácter psicológico. En 18 de los casos se registraron insultos o vejaciones y en 13 hubo amenazas o coacciones, mientras que en ocho se identificaron situaciones de acoso. No obstante, también se produjeron cinco agresiones con lesiones físicas, además de las consecuencias psicológicas que suelen acompañar a este tipo de incidentes.

Discrepancias con la atención recibida

Las causas más frecuentes de las agresiones están relacionadas con discrepancias con la atención médica recibida, motivo presente en 13 de los casos. También se registraron conflictos relacionados con el tiempo de espera para ser atendido, cuestiones vinculadas a la incapacidad temporal o desacuerdos con informes médicos. La mayor parte de los episodios se produjeron de forma presencial y durante la jornada laboral, lo que refleja que estos incidentes tienen lugar principalmente en el contexto directo de la atención sanitaria.

En cuanto al perfil del agresor, en la mayoría de los casos se trata del propio paciente —ya sea programado o no— aunque también se registraron agresiones por parte de acompañantes. Por edades, predominan las personas entre los 40 y los 60 años, seguidas de menores de 40. Además, los registros identifican cuatro agresores reincidentes, lo que pone de manifiesto la importancia de denunciar estos hechos para facilitar su seguimiento y respuesta judicial.

El Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios pretende concienciar a la sociedad sobre la gravedad de estos comportamientos y promover la tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra los profesionales sanitarios.

El Colegio de Médicos insiste en que denunciar cualquier agresión, verbal o física, es fundamental para combatir este fenómeno y mejorar la protección de los profesionales sanitarios, ya que la violencia en el ámbito sanitario no solo afecta a los médicos, sino también al funcionamiento del sistema y a la calidad de la atención que reciben los pacientes.