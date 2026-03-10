El dulce oro de Asturias: los 9 tipos de miel que se producen en el Principado con marca de calidad

Quién no probó la miel, no sabe lo que es bien, sobre todo si se trata del néctar asturiano. En el Principado, la apicultura es el sector agrícola que más ha crecido en la última década, y no es de extrañar: los bosques y los montes del Paraíso Natural albergan una amplia gama de flores y hierbas melíferas que permiten producir dulces de calidad excelente.

Ya en el siglo XIX, los abejeros aprovechaban los parajes ricos en la vegetación melífera, y las colmenas y colmenares tenían un valor particular. A partir de 2008, la miel de la provincia empieza a tener una reputación y a ser apreciada a nivel nacional, consiguiendo comercialización con el sello de Alimentos del Paraíso Natural. Este sello asegura la cultivación y la producción respetuosa con el medio ambiente, que garantiza una miel limpia y auténtica.

De momento, la Identificación Geográfica Protegida (IGP) Miel de Asturias certifica 9 mieles, de las cuales se destacan 6 tipos monoflorales y 3 mieles de agrupaciones florales. Las mieles monoflorales son aquellas cuyo néctar se obtiene principalmente de un tipo de flor, como el brezo o el castaño, mientras que las de agrupaciones florales están compuestas a base de la multitud de flores que crecen en una zona concreta. Así, la producción abejera asturiana ofrece opciones deliciosas para todos los gustos.

Miel de brezo / FREEPIK

Miel de brezo

Oscura con tonalidades rojizas, densa y viscosa, esta miel tiene un olor intenso y persistente con notas amaderadas y, a veces, ligeramente ahumadas. Su potente sabor dulce con toques amargos y un duradero retrogusto acaramelado le encantará a cualquier amante de sensaciones frescas y peculiares.

La miel de brezo es rica en minerales como hierro, manganeso, potasio, calcio y zinc, tiene un efecto energizante y sirve de ayuda contra la tos y el dolor de la garganta, tomada directamente o en una taza de té o leche caliente. Además, su flor se asocia con la buena suerte, la protección y la resiliencia, lo que explica su propiedad regeneradora: aplicada en la piel, puede agilizar la curación de heridas y quemaduras.

Miel de castaño / LNE

Miel de castaño

Este néctar se destaca por su color ámbar oscuro, con tonos que pueden variar de rojizos a pardos verdosos. Tiene un aroma vegetal a madera seca, penetrante y fuerte, que acompaña al sabor dulce con notas saladas, perfecto para desayunos de verano ligeros y deliciosos.

El castaño, la planta amada de Asturias, simboliza la longevidad, la resistencia y la sabiduría, y la miel basada en sus flores, sin duda, ayuda a prolongar la vida de sus amantes. Estimula la circulación sanguínea, previene las enfermedades del aparato circular como la trombosis y nos provee de hierro, un mineral esencial contra la anemia.

Roble / FREEPIK

Miel de roble

La melaza de este árbol da miel de un color oscuro y un sabor intenso y amargo. Ideal para las personas con un espíritu fuerte como un roble, rica en sales minerales, hierro y enzimas, esta miel previene cáncer, enfermedades cardiovasculares y degenerativas y, además, ralentiza el proceso del envejecimiento.

Miel de eucalipto / Crivencar

Miel de eucalipto

Esta variedad se destaca por su color ámbar claro con tonos pardo-verdosos que obtiene tonos grisáceos al cristalizarse. El olor amaderado y balsámico de la planta se preserva en la miel, así como sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que la hace un remedio perfecto contra la gripe y el catarro. Su sabor dulce con notas ácidas deleitará el paladar de las personas que disfrutan de sensaciones nuevas.

Calluna / Ería de Valles

Miel de calluna

Este néctar especial se produce únicamente en las montañas del suroccidente de Asturias. Su textura gelatinosa es amada por niños y adultos, y su aroma floral evoca los recuerdos más lindos de la juventud y la primavera. Dulce con notas amargas y saladas, la miel de calluna se considera la segunda mejor de todo el mundo, conquistando corazones desde la primera cucharita.

Miel de madroño / FREEPIK

Miel de madroño

Se dice que el fruto de madroño emborracha a los pájaros, y la miel procedente de esta planta no queda muy lejos: hipnotiza y cautiva con su olor floral con toques de humus, hojarasca y setas. Este tipo se distingue por un sabor amargo con notas saladas y un color ámbar dorado.

Miel de costa / Miel Asturias IGP

Miel de costa

Esta variedad contiene polen de plantas del litoral y cuencas bajas de ríos, como el roble, el sauce y la alheña. Su aroma fresco recuerda al eucalipto, y su sabor dulce y ligeramente ácido trae a la mente el destello de las olas bajo la luna llena. Definitivamente, los doctores de la regencia británica tenían razón: el mar cura todos los males, y la miel de costa es como una pieza del mar en un frasco que combate resfriados, aumenta la energía y mitiga el cansancio y la fatiga.

Miel de bosque / Miel Asturias IGP

Miel de bosque

Ámbar oscuro con tonos negros-marrones, con un olor malteado, amaderado y terroso, este néctar es un himno de amor a los paisajes asturianos. Tiene un sabor salado, amargo y persistente, y es rico en sales minerales y en vitamina C que favorecen la digestión, alivian los dolores de garganta y mejoran la tensión arterial.

Miel de montaña / Miel Asturias IGP

Miel de montaña

Las plantas predominantes en la montaña asturiana, el brezo y el castaño, ocupan la mayor parte en la composición de esta miel. Tiene un sabor ligeramente salado y amargo, y su aroma a madera con notas florales despierta los recuerdos de las largas caminatas y el canto de los pájaros al amanecer. Además, esta variedad tiene propiedades regenerativas y previene infecciones intestinales y dolores de estómago.