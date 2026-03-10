Ence invierte 11 millones en la parada anual de la fábrica de Navia

Ence invertirá once millones de euros durante la parada anual de la fábrica de Navia para acometer labores de mantenimiento, digitalización y mejoras de eficiencia energética. La parada, que se prolongará hasta el 20 de marzo, generará empleo temporal para más de 1.500 trabajadores adicionales, según ha destacado la empresa.

La inversión se destinará a mejoras en digitalización y ciberseguridad, a la eficiencia térmica de los procesos y a la reducción del consumo de combustibles fósiles. Además, se acometerán las actuaciones necesarias para llevar a cabo el nuevo proyecto de descarbonización y de la nueva línea del parque de maderas, una iniciativa que permitirá mejorar la competitividad de la planta y la flexibilidad a la hora de producir celulosas especiales. También se abordará en esta parada la instalación de sensores avanzados para medir la calidad de la celulosa de forma instantánea.