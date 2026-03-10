Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El exsenador y exdirigente socialista Fernando Lastra se recupera de una operación urgente tras sufrir un ictus

El veterano político fue trasladado al HUCA tras sentirse indispuesto en su domicilio la tarde de este martes

Fernando Lastra

Fernando Lastra / Irma Collín

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El exsenador y exdirigente socialista Fernando Lastra Valdés, de 68 años, se recupera en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), tras haber sufrido un ictus isquémico, motivado por un trombo, según pudo saber este periódico de fuentes próximas al veterano político.

Fernando Lastra fue intervenido de urgencia en el centro sanitario ovetense después de llegar en ambulancia tras sentirse indispuesto en su domicilio.

Según las mismas fuentes, Lastra se encuentra estable y el pronóstico de recuperación es favorable.

Nacido en Cangas del Narcea en 1958 y licenciado en Filosofía, Ciencias de la Educación y Pedagogía por la Universidad de Oviedo, Fernando Lastra ha desarrollado una amplia trayectoria política en Asturias. Además de desempeñar varios cargos orgánicos en la FSA, como el de secretario de Organización y secretario de Política Municipal, fue diputado en el Parlamento asturiano desde 1987 y portavoz en la Junta General en varias legislaturas. Ejerció como consejero de Infraestructuras en el gobierno de Javier Fernández. Fue senador del PSOE por Asturias durante la XIV Legislatura (2019-2023).

El exsenador y exdirigente socialista Fernando Lastra se recupera de una operación urgente tras sufrir un ictus

La Coordinadora Ecologista pide ayudas para la batalla legal sobre la térmica de La Pereda

La patronal advierte del impacto de la huelga de las auxiliares de Arcelor en "procesos críticos" de la industria asturiana y pide "diálogo y responsabilidad" a los sindicatos

"No es solo el gasóleo, a nosotros nos sube todo": el clamor del campo asturiano ante la escalada de precios del combustible

Barbón: "Los incendios del verano pasado no fueron algo fortuito"

Aprobada una nueva ayuda para los libros de texto: estas son las condiciones para acceder a ella y la cuantía en Asturias

Golpe al tráfico ilegal de angula: la Guardia Civil incauta un total de 27 kilos, viva
