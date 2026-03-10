"No es solo el gasóleo, a nosotros nos sube todo": el clamor del campo asturiano ante la escalada de precios del combustible

«No es solo que suba el combustible, es que a partir de ahí a nosotros nos sube todo», lamenta David Pérez Naya, ganadero de Turón y responsable de la organización agraria Coag en Asturias.

La alarma ha prendido de nuevos en el sector agroganadero del Principado de unos días para acá por la escalada de los precios del gasóleo debido a la contienda bélica en Oriente Medio. Las peores previsiones es que el litro llegue hasta los 2,20 euros, una vez que ya hay estaciones que lo tienen a dos euros. Los transportistas han sido los primeros en poner el grito en el cielo y ya reclaman ayudas como las que se habilitaron cuando la guerra de Ucrania.

Precisamente este conflicto, que aún continúa, está muy presente estos días en la memoria del sector agroganadero por el impacto que tuvo en sus costes de producción. «Vamos camino de pasar por lo mismo», advierte Pérez Naya.

Costes de producción

La subida del gasoil afecta al conjunto de los costes de producción de las explotaciones asturianas. Abonos, fertilizantes, plásticos para ensilar... En todo empieza a notarse.

Borja Fernández, coordinador de URA, tiene claro que el encarecimiento «impactará de forma importante en el sector». Advierte que de que a la vuelta de la esquina está el inicio de la campaña de ensilaje. «Ya estamos percibiendo subidas en el plástico de hacer rollos de silo. Prevemos de igual manera que el forraje que se compra en Castilla de cara a complementar los almacenes de las ganaderías asturianas también va a subir debido al carburante. Esto supone un incremento importante en los costes de producción», avisa.

Abonos disparados

En cuanto a los fertilizantes, han tenido una subida muy destacada, de entre 90 y 100 euros por tonelada. El motivo hay que encontrarlo en sus componentes: los abonos nitrogenados que utilizan gas, con un precio al alza. «El próximo día 18 tenemos el consejo agrario donde pediremos a la Consejería de Medio Rural algún tipo de línea de apoyo respecto a estas subidas», avanza Fernández.

Se queja David Pérez Naya que las subidas sean «automáticas» nada más estallar la guerra. «Los mercados se pasan. Nadie se cree que de un día para otro crezca el precio. España es un país con grandes reservas de combustible, pero en cuanto pasa algo a ámbito mundial aprovechan para encarecer los precios. No es justo», señala.

El dirigente de Coag insiste en recordar el incremento de los costes de producción que supuso ya la crisis de Ucrania. «Es que a nosotros nos afecta en transporte de animales, de cereales, de materias primas, de maquinaria...», describe.