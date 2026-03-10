Golpe al tráfico ilegal de angula: la Guardia Civil incauta un total de 27 kilos, viva

Golpe al tráfico ilegal de angula. Un total de 27 kilos, viva, han sido incautados este martes en Guipúzcoa, donde se ha desarrollado una operación policial conjunta contra el tráfico ilegal de esta especie en la que han participado agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería y Europol. Se da la circunstancia de que este año no hay campaña de angula en el País Vasco, ya que las autoridades de la comunidad optaron por suspenderla ante la escasez de capturas, una decisión que no ha sido del gusto de los pescadores. Los anguleros tienen recurrida la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia vasco.

El dispositivo, que fue desplegado esta mañana a primera hora, se desarrolló a ambos lados de la frontera, según explicó la Guardia Civil. La Diputación de Guipúzcoa conserva ya las angulas recuperadas en un vivero, ha indicado la portavoz foral, Irune Berasaluze, quien no ha facilitado más información al respecto. La incautación se produjo en la zona de Aginaga, en el término municipal de Usurbil.

David González, pescando angula, en el Nalón. / Irma Collín

La Guardia Civil, por su parte, ha indicado que la operación, que continúa abierta, persigue delitos de tráfico ilícito de angulas y de contrabando. En el caso de Guipúzcoa, los agentes han registrado una vivienda y al menos las instalaciones de una empresa en la zona, donde se han incautado de los ejemplares vivos y han sacado varias cajas.

La angula es famosa por los precios altos a los que se paga y se vende, y a los que llega a las mesas de los restaurantes. La primera subasta de este año en San Juan de la Arena (Soto del Barco) fue de récord, con un precio de 13.000 euros el kilo. Es una cifra simbólica para inaugurar la temporada, aunque la cantidad no es baja: suele rondar los 1.000 euros el kilo. En las mesas la cazuela de angulas de 100 gramos está, como mínimo a 90 o 100 euros.

Anteriores operaciones

La operación policial de este martes, que se encuentra bajo secreto de sumario, se suma a otras llevadas a cabo contra el tráfico ilegal de angulas en el territorio, donde en mayo de 2023 la Guardia Civil, en colaboración con la Gendarmería francesa, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), desplegó otro dispositivo en distintas localidades, entre ellas Oiartzun y Getaria. Igualmente, en Asturias se han producido ya varias operaciones de este tipo, con detenciones de empresarios en tramas de venta de angula ilegal a la mafia china, principal destinataria de estas partidas irregulares.

Aquella actuación, que se desarrolló también en el País Vasco francés, se saldó con la incautación de 1,5 toneladas de angulas vivas, varias toneladas más congeladas sin trazabilidad ni controles sanitarios y la detención de 27 personas en España y Francia.

Campaña en Asturias

En el Principado también planea la sombra de la suspensión de la pesquería ante el estado crítico de la anguila. No obstante, la campaña de este año se ha llevado a cabo sin problemas y queda un mes para su conclusión. Son 30 días los que los anguleros pueden salir a faenar desde noviembre