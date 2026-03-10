La industria auxiliar asturiana va desde hoy a la huelga y pone en riesgo la reparación del horno alto de ArcelorMittal

Los cerca de 3.500 trabajadores de la industria auxiliar asturiana están convocados desde hoy a una huelga de nueve días después de que la patronal y los sindicatos no lograran cerrar un acuerdo sobre el convenio, principalmente sobre la cláusula de revisión salarial. Femetal advirtió en la noche de ayer que la paralización de trabajos de montaje y mantenimiento puede tener "consecuencias directas en la operativa de plantas industriales estratégicas, poniendo en riesgo la continuidad" de procesos productivos "claves para la economía asturiana".

Una de las empresas más afectadas, por el peso que tienen las auxiliares, es ArcelorMittal. Además, entre ayer y hoy estaba previsto que se efectuaran las labores para abrir una "ventana" en el horno alto "B" de Gijón, operación clave para abordar la reparación de esta instalación siderúrgica –parada desde octubre– y que precisa del concurso de operarios de empresas auxiliares.

La patronal Femetal y los sindicatos CC OO de Industria y UGT FICA salieron en la tarde de ayer del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) sin un acuerdo que evitara la huelga. Tras cinco horas de reunión, los representantes de CC OO se levantaron de la mesa. "Habíamos puesto como hora tope para el acuerdo la cuatro de la tarde y no se ha alcanzado", señaló Luis Espinosa, responsable del sector auxiliar de CC OO de Industria de Asturias, que lamentó que, tras meses de contactos, en el último encuentro la patronal presentara una "voluminosa propuesta sin tiempo para analizarla". No obstante, apuntó que las diferencias se mantenían "en la cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo y contemple la generación de atrasos, y el fondo de compensación por bajas, con el que quieren castigar a los que están enfermos".

Los representantes de UGT-FICA no secundaron a los de CC OO de Industria y permanecieron en la mesa del Sasec, pero aseguraron que sus reclamaciones eran las que se habían acordado en la plataforma sindical conjunta. Salieron de la reunión un cuarto de hora después. "La parte social tiene su propuesta sobre la mesa y Femetal presentó la suya, pero no hemos sido capaces de llegar a un punto de acuerdo", señaló José Ramón Calleja, secretario de Política Sindical de UGT FICA, que por la tarde pedía "a todas las partes responsabilidad y compromiso para agotar la negociación", pero por la noche ya daba por segura la huelga.

Femetal apeló en la noche de ayer a "retomar el diálogo y encontrar una solución que preserve la actividad industrial y el empleo". Fuentes de la patronal señalaron que habían "mejorado o aceptado 13 de las 14 propuesta planteados por los sindicatos" y que el principal punto de desacuerdo es "la exigencia de la parte sindical de recuperar una fórmula de actualización salarial actualmente en desuso, que no forma parte del vigente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Los puntos de desacuerdo

La cláusula de revisión salarial en función de IPC es el principal punto de conflicto entre patronal y sindicatos, que quieren que genere atrasos. El otro punto de discusión es el denominado fondo de compensación por bajas, que los sindicatos ven debilitado en el intento de Femetal de reducir el alto absentismo laboral.