La ley LGTBI asturiana desata una tormenta: colectivos feministas piden pararla y Vox advierte al PP de que tendrá que derogarla si quiere un pacto en el futuro

La futura ley LGTBI de Asturias, que como adelantó LA NUEVA ESPAÑA fue aprobada este lunes el Consejo de Gobierno (PSOE e IU) como paso previo a su debate y votación en la Junta General del Principado, ha provocado ya un amplio reguero de reacciones políticas y sociales.

Se trata de una norma clave en la actual legislatura, impulsada desde la Consejería de Ordenación del Territorio, la única que gestiona IU. El objetivo es garantizar la “igualdad real y efectiva” de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI). Entre otras medidas, el proyecto establece que un alumno pueda utilizar el nombre que elija en función de su identidad sexual, así como la creación de unidades específicas para personas transexuales en las áreas sanitarias.

Muchas de las medidas incluidas ya están recogidas en la normativa estatal, especialmente en la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y LGTBI. Si el texto se aprueba —algo probable, ya que PSOE e IU solo necesitan un voto más— Asturias dejará de ser una excepción en el mapa autonómico. Hasta ahora, la región es la única comunidad autónoma junto con Castilla y León que carece de una ley específica de este tipo.

Apoyo general en los partidos, salvo Vox

Todos los partidos con representación en la Junta General, a excepción de Vox, recibieron de forma positiva la puesta en marcha de una regulación autonómica para las personas LGTBI, aunque varios grupos ya anticipan su intención de modificar el articulado durante la tramitación parlamentaria.

Es el caso del Partido Popular. “Esta ley tiene que servir para que los derechos de las personas LGTBI y sus familias se vean blindados y tenemos una voluntad real de colaborar en que así sea. Por ese motivo, en reuniones mantenidas con colectivos hemos trasladado nuestra opinión sobre el texto”, aseguró el diputado popular Manuel Cifuentes.

El PP considera “necesario mejorar la redacción de algunos artículos”, especialmente los relacionados con menores trans. Según explicó el parlamentario, su grupo defiende que “las familias tengan voz y voto” en estos procesos.

Vox Asturias, en cambio, rechazó frontalmente la iniciativa e incluso reclamó su futura derogación en caso de que se produzca un hipotético acuerdo de gobierno con el PP. “Esa es la primera ley, junto con la de ‘DesMemoria Democrática’, que ya le hemos exigido al PP derogar si quieren llegar a un futuro y eventual acuerdo de gobierno. Una ley que confiere privilegios a unos colectivos que han tomado al asalto los presupuestos del Principado de Asturias. Vox es totalmente respetuoso con las opciones sexuales de cada uno, pero ello no puede servir de excusa para otorgar ventajas a unos colectivos organizado”, indicó Javier Jové, diputado de Vox.

Desde Izquierda Unida, la diputada Delia Campomanes valoró el texto de forma positiva y lo calificó como “un paso importante para avanzar en la igualdad real, la no discriminación y la garantía de derechos para las personas LGTBI”.

Por su parte, Covadonga Tomé considera que “es una ley más que necesaria, imprescindible; más aún en tiempos de una ola reaccionaria que amenaza con recortar derechos de las personas del colectivo” y lamentó que “no haya llegado antes”.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, señaló que su grupo “trabajará para mejorarla” y criticó el retraso en su tramitación. A su juicio, “es una vergüenza que el Gobierno de Barbón haya tardado siete años en elaborar este proyecto de ley”.

Las asociaciones LGTBI: "Era una necesidad"

Las asociaciones LGTBI de Asturias también recibieron la iniciativa con satisfacción. Ángeles Fal, presidenta de Llar Trans, destacó que la aprobación del proyecto supone un paso largamente esperado. “No tengo más que dar la enhorabuena al Gobierno. Sabemos que la tramitación parlamentaria será larga, pero larga ya ha sido la espera de las personas afectadas por esta ley. La necesidad de esta normativa era algo imperioso, que se llevaba esperando tiempo. Es la tercera legislatura en la que se intenta la aprobación de una ley LGTBI y ya toca, es la hora”.

Fal recordó además el proceso de elaboración del texto. “Animamos a todos los grupos parlamentarios que apoyen esta ley, que viene tras un proceso de colaboración con las asociaciones. Es un texto que debe ser valorado y respetado. Creemos que es una ley de mínimos, no de máximos, somos conscientes que no será la mejor de España, pero sí una de las más participativas”.

En la misma línea se pronunció África Preus, coordinadora de Xega (Asociación Xente LGTBIAQ+ de Asturias). “La ley LGTBI es un primer paso de esta etapa tras un largo trabajo de colectivos, sindicatos, Gobierno y la Universidad; confiamos que el trámite parlamentario se desarrolle con responsabilidad”. Para Xega, “se necesita una ley que nos protega a ser y a amar".

Gustavo García, presidente de Xuntes y Diverses asociación LGTBIQ+ y afines de Llanera, también mostró su satisfacción. "Estamos contentas, por fin podemos ser positivas, ya que es un primer paso, que llevamos mucho tiempo esperando y en el que llevamos mucho tiempo trabajando. Como dijeron nuestras compañeras feministas en el manifiesto, necesitamos tener por fin una ley asturiana q nos permita ser y amar, desarrollar los derechos de la ley nacional y dejar de ser ciudadanía de segunda".

Críticas de asociaciones feministas

Varias asociaciones feministas, en cambio, expresaron su rechazo al texto. En un comunicado conjunto, Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, ASFEMAS, Rapiegas RadFem, FEMES Feministas Socialistas, Asociación de Mujeres Progresistas "Sara Suarez Solís", Contra borrado de las Mujeres, Foro de Mujeres del Llano, Fórum de Política Feminista y Tertulia Feminista Les Comadres aseguran que “este anteproyecto introduce una concepción del género que choca con la contemplada por la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres”.

Estas asociaciones han pedido ya reuniones con los grupos parlamentarios. “Rechazamos el uso a lo largo de la Ley del vago concepto de “Identidad de género” y/o “expresión de género”, quizá como sinónimo, o no, de identidad sexual, que parece petrificar ese constructo social como algo inamovible y definitorio de las personas en lugar de una realidad cambian”. Los colectivos, a su vez, advierten que en países de Europa “ya se está dando marcha atrás en estas legislaciones debido a los efectos no previstos de las normativas”.

Amelia Valcárcel, referente feminista, en contra

La norma también ha recibido críticas de la filósofa Amelia Valcárcel, referente del feminismo español vinculada al PSOE y que fue consejera de Educación en el Principado durante el gobierno de Antonio Trevín. “La ley es mala, discordante e innecesaria”, opina.

Valcárcel asegura que pidió el pasado 2 de febrero, junto con los psicólogos José Errasti y Marino Pérez, un “diálogo público” con Nuria Rodríguez, directora general de Participación Ciudadana. “Hace unos días nos ha llegado un escrito suyo contándonos lo ocupadísima que está. Es notable que esté tan ocupada para no querer debatir precisamente sobre lo que ahora le ocupa, que es esa ley. La táctica conocida es pasar esas leyes sin publicar, sin conocimiento y sin debate social, lo que viniendo de alguien a quien compete tanto la participación ciudadana como la transparencia no deja de ser bastante chusco”, señaló la filósofa madrileña.

El psicólogo José Errasti, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo, también se mostró crítico con el proyecto de ley. A su juicio, el enfoque de la norma va en dirección contraria a las tendencias regulatorias que se están adoptando en varios países europeos.

“La impresión es negativa: ignora todos los descubrimientos científicos de los últimos cinco años y va en el sentido contrario de las normativas aprobadas recientemente en países como Gran Bretaña, Francia o Suecia”, señaló. Errasti participó como experto en el senado francés sobre la normativa respecto a los cambios de sexo en este país. "Allí (en Francia) se impone una demora de dos años para los menores. El 80 por ciento se acaba arrepintiendo", explica.

Para el psicólogo, la norma supone “ir marcha atrás respecto a la tendencia del mundo occidental de repensarse la alegría con las que se toman estos temas (los cambios de sexo)”. En su opinión, “la ley es muy perjudicial para la salud de los menores y se hace especialmente grave que se apruebe sin un debate social, como la ley nacional, que se hizo con todas las trampas del mundo. En Asturias se pretende colar esta ley sin un debate público”.

El psicólogo insiste además en la necesidad de abrir una discusión pública sobre el contenido del texto. “Le hemos pedido un debate a la directora general de Participacion. Dice que no tiene tiempo, pero es que es su trabajo, eso no es un extra. Hablamos de la salud de los menores y plantear como obligatorio terapias que están prohibidas en muchos otros sitios”.

A su juicio, el debate sobre la identidad de género LGTBI debería abordarse desde un enfoque prudente "y no en nombre de ideologías”. Errasti detalla que no está en contra de los cambios de género, pero sí de cierta precipitación que puede darse, sobre todo en los menores. Por ello, reitera la necesidad de un debate social sobre la norma.

La FAPA, a favor

Desde el ámbito educativo también se han producido valoraciones positivas. Gema Valdés, representante de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos en Asturias (FAPA) Miguel Virgos, considera que la norma responde a una realidad social cada vez más visible.

“Es un derecho que cada uno/una se sienta, identifique o considere cuál es su género, donde los jóvenes no son un caso aparte y cada vez encontramos más personas con este sentir. Así que nada que decir en contra. Muy adecuado las unidades de salud de acompañamiento como lo es la educación y aprender a valorar al otro/ otra sea como sea. La educación no deja a nadie atrás y menos debe hacerlo la pública”.

“Cierto que a pesar de que los tiempos están muy avanzados en esta línea, todavía hay mucho que trabajar sobre xenofobia, discriminación y valores en general. Lo consideramos un avance y todas las herramientas que se pongan en beneficio de la salud y la educación de cualquier persona son bienvenidas”, destacó.