Llamada a los maestros asturianos: Educación publica la lista provisional de admitidos para la tasa de reposición de 2024 (y puede reclamarse)
Un total de 5.911 aspirantes a maestros y 85 a catedráticos han sido admitidos, con Educación Infantil y Repertorio con Piano para Instrumentos como las especialidades más demandadas
La Consejería de Educación publicó este martes las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para los procedimientos selectivos de ingreso en los cuerpos de maestros y catedráticos de Música y Artes Escénicas. La resolución figura en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y estará también disponible en el portal Educastur.
En total, han sido admitidos 5.911 aspirantes al cuerpo de maestros, lo que representa el 99% de los presentados, y 85 personas al cuerpo de catedráticos, un 94,4% del total.
La oferta para el cuerpo de maestros consta de 324 plazas, repartidas en siete especialidades, de acuerdo con la tasa de reposición de empleo público de 2024. Siendo las dos disciplinas más demandadas Educación Infantil, con 1.674 aspirantes admitidos para 50 plazas, y Educación Primaria, con 1.550 para 91 puestos.
Le siguen Pedagogía Terapéutica, con 868 admisiones para 60 plazas; Inglés, con 591 para 33 plazas; Audición y Lenguaje, con 555 para 60 plazas; Educación Física, con 450 para 14, y Música, con 223 para 16 plazas.
Por su parte, la convocatoria para catedráticos de Música y Artes Escénicas ofrece diez plazas en tres especialidades, correspondientes a la oferta de empleo público de 2023. La más solicitada fue Repertorio con Piano para Instrumentos, con 44 admitidos para siete plazas. Lo siguen Piano, con 22 admitidos para dos plazas, y Composición, con 18 admitidos para una plaza.
Los aspirantes que hayan sido admitidos para no hayan obtenido plaza, pasarán a formar parte de la lista de interinos. La resolución establece un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes puedan presentar alegaciones o corregir posibles errores que hayan motivado su exclusión. Una vez finalice este periodo, se publicarán los listados definitivos, y las pruebas comenzarán a finales de junio.
La convocatoria incluye plazas de ingreso libre (acceso 1), el cupo reservado para profesorado con discapacidad (acceso 2), así como la posibilidad de funcionarios de carrera que desean adquirir nuevas especialidades (acceso T).
