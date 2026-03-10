Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multas de hasta un millón en la nueva ley de Consumo asturiana

Asociaciones de consumidores y empresarios piden más concreción y Zapico se abre a cambios en la tramitación legal

Ovidio Zapico.

Vicente Montes

Oviedo

El proyecto de ley de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias de Asturias refuerza su régimen sancionador con multas de hasta un millón de euros para las infracciones muy graves, en una reforma con la que el Principado pretende adaptar la norma de 2002 al entorno digital y endurecer la respuesta frente a prácticas abusivas, engañosas o invasivas.

Durante su comparecencia en la Junta General, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defendió que la nueva regulación busca que vulnerar los derechos de los consumidores deje de resultar rentable para las empresas infractoras. El texto prevé sanciones de 150 a 10.000 euros para las faltas leves, de 10.001 a 100.000 para las graves y de 100.001 a 1.000.000 para las muy graves.

La norma incorpora además una cláusula excepcional para los supuestos de mayor impacto, cuando la infracción provoque una alteración social grave, entrañe riesgos para la salud o la seguridad o afecte a un gran número de personas. En esos casos, la sanción podrá superar el millón de euros y situarse entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido.

En la comisión parlamentaria también intervinieron organizaciones sociales y empresariales. Las asociaciones de consumidores UCE y Facua coincidieron en reclamar una mayor concreción del régimen sancionador. Frente a ello, representantes de la Unión de Comerciantes, de la gran distribución y de la Federación Asturiana de Empresarios advirtieron de la vaguedad de algunos conceptos recogidos en el proyecto, como "consumidor vulnerable", "diseño manipulativo" o "consumo innecesario", y alertaron de posibles problemas de seguridad jurídica, especialmente para pymes y micropymes. Zapico admitió que el texto podrá mejorarse durante el trámite de enmiendas y confió en lograr el mayor consenso posible para su aprobación.

