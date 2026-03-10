Oftalmólogos asturianos investigan los beneficios del suero de la leche frente a la degeneración macular

Explorar el potencial de componentes de la leche de origen animal en la prevención del daño ocular asociado a la edad. Éste es el objetivo que se marca la alianza investigadora establecida entre el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, la Fundación Caja Rural de Asturias y el grupo Central Lechera Asturiana, presentada esta mañana en la sede del centro sanitario ovetense.

El objeto directo de investigación es la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), que es la primera causa de ceguera legal en personas mayores de 65 años. En España afecta al 1,5% de la población total y su impacto no deja de crecer a medida que envejece la población (25 por ciento en personas mayores de 75 años).

El término ceguera legal se utiliza para definir a las personas con un grado de ceguera que les impide vivir su vida con autonomía. No tiene por qué ser una ceguera total, pero sí implica un grado de pérdida de visión tal que hace que las personas necesiten elementos externos, como un perro guía, para desenvolverse en el día a día.

Efecto protector del zinc

En los últimos años, los investigadores del Instituto Fernández-Vega han desarrollado un modelo celular de epitelio retiniano que reproduce de forma progresiva algunos cambios característicos de la DMAE, como la inflamación crónica, el estrés oxidativo y alteraciones del metabolismo lipídico, que se observan en los pacientes.

"Este modelo ha permitido avanzar en la identificación de procesos implicados en la degeneración de células retinianas y en la evaluación de intervenciones nutricionales en un entorno controlado", ha explicado Andrés Fernández-Vega, director de Investigación básica y traslacional del Instituto Fernández-Vega.

Entre otros hallazgos, se ha estudiado el efecto protector del zinc, un micronutriente esencial cuya deficiencia es frecuente en personas mayores. En condiciones controladas, el zinc ayuda a reducir la inflamación y a preservar la integridad de las células de la retina, siempre que se administre en dosis adecuadas.

Además, se han identificado compuestos bioactivos presentes en el lactosuero, incluidos algunos oligosacáridos naturales, que podrían contribuir a reducir la inflamación, el estrés oxidativo y la degeneración de células de la retina. Estos compuestos, presentes de forma natural en el suero de distintas especies animales, han mostrado efectos moduladores en condiciones experimentales preliminares.

Mecanismos celulares asociados al envejecimiento saludable

El proyecto investigador, que ya está en marcha con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Asturias y en colaboración con el grupo Central Lechera Asturiana, evaluará el potencial de determinados componentes bioactivos presentes en el lactosuero, un subproducto de la industria láctea, para modular procesos celulares asociados al daño ocular asociado a la edad.

El lactosuero es uno de los principales subproductos de la industria láctea y, en gran parte, sigue considerándose un residuo. Este proyecto plantea su posible aprovechamiento como fuente de ingredientes con potencial interés funcional, alineando la investigación biomédica con los principios de la economía circular.

“El objetivo es estudiar de manera rigurosa si estos componentes pueden contribuir a apoyar mecanismos celulares asociados al envejecimiento saludable”, explica el doctor Andrés Fernández-Vega.

La investigación se desarrollará en dos fases. En una primera etapa, se estudiará in vitro cómo estos compuestos y el zinc pueden modular respuestas celulares en modelos de retina. En una segunda fase, estos resultados se validarán en modelos animales.

Con esta iniciativa, la Fundación de Investigación Oftalmológica (FIO), que forma parte del Instituto Fernández_Vega, "refuerza su compromiso con una investigación traslacional que conecta ciencia, salud y sostenibilidad, con el objetivo de cuidar la visión a lo largo de toda la vida", ha enfatizado el director de Investigación básica y traslacional.

La visión de Caja Rural y Central Lechera

Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, ha hecho hincapié en que “el apoyo a la investigación científica es una de las líneas estratégicas de nuestra Fundación, especialmente en proyectos que se desarrollan en Asturias y que tienen un impacto directo en la salud y el bienestar de la sociedad".

Noticias relacionadas

José Armando Tellado, director general del Grupo Central Lechera Asturiana, ha expresado su convicción de que "la ciencia impulsa el progreso y contribuye al bienestar social". Y ha añadido: "Nuestra participación en este proyecto refleja el compromiso histórico que mantenemos con la investigación, la salud y la valorización de la leche como alimento natural, reconocido por su alto valor nutricional".