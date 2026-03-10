Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La patronal advierte del impacto de la huelga de las auxiliares de Arcelor en "procesos críticos" de la industria asturiana y pide "diálogo y responsabilidad" a los sindicatos

Femetal se volverá a reunir con los trabajadores para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a los paros que han trastocado enormemente la actividad de la gran planta siderúrgica asturiana

VÍDEO: Grandes retenciones al tráfico en la AS-19 por un piquete en el acceso en la factoría de Arcelor en Gijón

VÍDEO: Grandes retenciones al tráfico en la AS-19 por un piquete en el acceso en la factoría de Arcelor en Gijón

Ángel González

Pablo Tuñón

Pablo Tuñón

Femetal, patronal a la que pertenece a las empresas auxiliares de Arcelor, ha querido advertir del "impacto" que está generando la huelga en el sector, que se ha hecho sentir notablemente en la actividad de multinacional del acero, uno de los grandes corazones industriales de la región. La actividad de los piquetes de los trabajadores de las auxiliares, bloqueando accesos a las instalaciones siderúrgicas en Gijón y Avilés, ha lastrado la actividad, especialmente la reparación del horno alto B de la factoría de Veriña que se iba a iniciar hoy mismo.

Femetal subraya que "la actividad de las empresas auxiliares está estrechamente vinculada a procesos industriales críticos, por lo que una paralización prolongada puede hacer entrar en riesgo industrial la principal acería de la región", cuestión por la que llama al "diálogo" a los representantes sindicales, con los que se volverá a reunir este miércoles en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a los paros.

En concreto, la patronal "hace un llamamiento a la responsabilidad y al respeto, subrayando que la solución de los conflictos laborales debe venir de la mano del diálogo y la negociación, y no de situaciones de coacción hacia trabajadores de otras empresas o sectores industriales que no intervienen en el conflicto laboral de las empresas auxiliares y de montajes", en referencia a trabajadores directos de Arcelor o de otras empresas auxiliares que tuvieron problemas para llegar a sus puestos de trabajo por la acción de los piquetes de huelguistas.

"La organización empresarial reitera su disposición a retomar las conversaciones y trabajar en un marco de negociación que permita alcanzar un acuerdo equilibrado, capaz de garantizar tanto la estabilidad laboral como la continuidad de la actividad industrial en Asturias", finalizan diciendo desde Femetal.

La Coordinadora Ecologista pide ayudas para la batalla legal sobre la térmica de La Pereda

La patronal advierte del impacto de la huelga de las auxiliares de Arcelor en "procesos críticos" de la industria asturiana y pide "diálogo y responsabilidad" a los sindicatos

"No es solo el gasóleo, a nosotros nos sube todo": el clamor del campo asturiano ante la escalada de precios del combustible

Barbón: "Los incendios del verano pasado no fueron algo fortuito"

Aprobada una nueva ayuda para los libros de texto: estas son las condiciones para acceder a ella y la cuantía en Asturias

Golpe al tráfico ilegal de angula: la Guardia Civil incauta un total de 27 kilos, viva

Multado con 200 euros por el radar invisible que ya vigila autovías y secundarias de Asturias: la DGT instala nuevos radares de cara a Semana Santa

Llamada a los maestros asturianos: Educación publica la lista provisional de admitidos para la tasa de reposición de 2024 (y puede reclamarse)
