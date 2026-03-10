La patronal advierte del impacto de la huelga de las auxiliares de Arcelor en "procesos críticos" de la industria asturiana y pide "diálogo y responsabilidad" a los sindicatos

Femetal, patronal a la que pertenece a las empresas auxiliares de Arcelor, ha querido advertir del "impacto" que está generando la huelga en el sector, que se ha hecho sentir notablemente en la actividad de multinacional del acero, uno de los grandes corazones industriales de la región. La actividad de los piquetes de los trabajadores de las auxiliares, bloqueando accesos a las instalaciones siderúrgicas en Gijón y Avilés, ha lastrado la actividad, especialmente la reparación del horno alto B de la factoría de Veriña que se iba a iniciar hoy mismo.

Femetal subraya que "la actividad de las empresas auxiliares está estrechamente vinculada a procesos industriales críticos, por lo que una paralización prolongada puede hacer entrar en riesgo industrial la principal acería de la región", cuestión por la que llama al "diálogo" a los representantes sindicales, con los que se volverá a reunir este miércoles en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a los paros.

En concreto, la patronal "hace un llamamiento a la responsabilidad y al respeto, subrayando que la solución de los conflictos laborales debe venir de la mano del diálogo y la negociación, y no de situaciones de coacción hacia trabajadores de otras empresas o sectores industriales que no intervienen en el conflicto laboral de las empresas auxiliares y de montajes", en referencia a trabajadores directos de Arcelor o de otras empresas auxiliares que tuvieron problemas para llegar a sus puestos de trabajo por la acción de los piquetes de huelguistas.

"La organización empresarial reitera su disposición a retomar las conversaciones y trabajar en un marco de negociación que permita alcanzar un acuerdo equilibrado, capaz de garantizar tanto la estabilidad laboral como la continuidad de la actividad industrial en Asturias", finalizan diciendo desde Femetal.