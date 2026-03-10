Pedro Vicente Marín, nuevo director regional Norte de Mapfre: "Estamos usando la IA para anticipar la asistencia en desastres climáticos"

Mapfre ha cambiado su imagen corporativa, su estructura territorial y su director en la ahora denominada región Norte, en la que se incluye Asturias. El nuevo director regional es Pedro Vicente Martín (Salamanca, 1973), que lleva 25 años desempeñando labores en Mapfre en España y Portugal. Antes de desembarcar en Oviedo fue director del negocio agropecuario.

¿Por qué el cambio de organización territorial?

Desde 2005 Mapfre estaba constituida por 23 direcciones territoriales y nueve direcciones generales. Había 32 jerarquías. Con la evolución de los tiempos y las nuevas necesidades de mercado se pretende crear una estructura más local, con 19 direcciones regionales, entre ellas la Norte, que se compone de Asturias, Cantabria y León. El objetivo es tener más cercanía con el cliente a todos los niveles.

La vieja territorial noroeste estaba formada por Asturias, Galicia y Cantabria. ¿Por qué el cambio?

Galicia pasa a ser una dirección regional. Se ha decidido así y percibimos que ha sido acertado porque estamos mucho más en el terreno, viendo las necesidades de empresas, tejido comercial y particulares.

¿Oviedo sigue siendo la sede de la nueva territorial?

Si. Asturias es una localización estratégica para Mapfre. Aquí tenemos 180 empleados, más de 80 oficinas y una red de 1.175 proveedores entre grúas, talleres, cristaleros, fontaneros….

A contracorriente de otros negocios, la red de oficinas crece.

Mapfre es una compañía multicanal, que está evolucionando mucho en digitalización, pero no dejamos de estar en frente del cliente. En 2025 abrimos cinco oficinas en Asturias y tenemos un plan de implantación de otras siete entre 2026 y 2027. La presencia en zonas rurales es importante y, además de servicios financieros y aseguradores, mediante convenios con empresas como Iberdrola o Securitas prestamos otros servicios desde nuestras oficinas. Es un servicio integral.

Crece el número de oficinas, pero no de empleados.

Tenemos 436 mediadores, de los cuales 278 son exclusivos. Al crecer la implantación, crece el volumen de empleo. Además, vender pólizas de seguros a nuestros clientes hace que tengamos que tener más proveedores de fontaneros, carpinteros… Generamos una economía circular que, en la zona rural, ayuda a fijar población.

Cada vez es más complicado tener una red de proveedores en determinados oficios.

Es cierto, pero nosotros podemos presumir de que los proveedores que están con Mapfre son históricos, con una fidelidad increíble, y es porque tienen un buen trato. Esa red de proveedores nos diferencia.

El perfil del cliente, ¿es diferente en Asturias a otras regiones?

En Asturias somos líderes con una cuota de mercado del 18%. Eso quiere decir que el cliente de Asturias es un cliente fiel, longevo en las carteras e integral, que tiene más de un tipo de seguro con Mapfre. Somos líderes en no vida, con un 19% de cuota, y en vida somos segundos con un 15%. Y somos líderes en productos estratégicos como automóvil, hogar, empresas, donde estamos por encima del 33%, y comunidades, donde llegamos al 41%.

El fuerte crecimiento de los seguros de salud en Asturias se ha frenado. ¿Se ha perdido la inercia generada con la pandemia?

Es cierto que tras la pandemia hubo un auge y nosotros seguimos empeñados en hacer ver a los clientes su valor. El que tiene un seguro privado de salud, tiene una solución inmediata. Complementa a la Seguridad Social.

En 2025 Mapfre aumentó un 11% las primas en Asturias

Se elevaron a 214 millones de euros y nuestro objetivo es consolidar y seguir creciendo.

El crecimiento de primas es superior al de clientes. ¿Es por la subida de precios?

La vida sube. Además, estamos teniendo unos años con mucha volatilidad climática, macroeconómica por las guerras… El sector asegurador está aumentando precios a los niveles que sube la vida, sin más. Los materiales suben, la mano de obra sube… El sector asegurador tiene que respaldarse.

La volatilidad climática. ¿Impacta mucho en el sector?

Hay danas casi todas las semanas y cada vez más agresivas. Tenemos que estar preparados para ello.

¿Cómo?

Trabajamos mucho el tema de la inteligencia artificial. Utilizamos una analítica avanzada de alertas meteorológicas para anticiparnos en nuestra operativa al impacto de fenómenos atmosféricos. Eso nos permite anticipar la demanda de nuestros servicios y desplegar con antelación los recursos suficientes en las zonas que se verán afectadas. Ante el shock que se produce cuando hay un desastre climático, nosotros tenemos que tener preparados equipos de reparaciones, asistencia, grúas… Nuestros clientes lo valoran muchísimo.

