El Principado aplaude el "avance" en la Variante de Villabona y el PP no se fía: "Lo que hay que saber es cuándo va a empezar la obra"

El Gobierno regional (PSOE e IU) ha valorado “positivamente el avance en la tramitación de la variante ferroviaria de Villabona” después de que el Ministerio de Transportes haya anunciado que va a someter a información pública el estudio informativo de esta obra. Se trata de un proyecto por el que Asturias lleva esperando veinte años y que permitiría descongestionar el tráfico ferroviario en el nudo de Villabona, por donde pasan servicios de alta velocidad, mercancías y cercanías. Transportes plantea varias alternativas, pero se inclina por la más barata (298 millones de euros).

Un “hito relevante” para el Principado

“Este paso supone un hito relevante para continuar avanzando en una infraestructura largamente demandada por el Principado y que está llamada a representar un importante avance en la mejora de la red ferroviaria asturiana”, aseguran desde la Consejería de Movilidad, que dirige el socialista Alejandro Calvo, donde reiteran que la variante de Villabona es una prioridad para el Principado y que figura en la Alianza por las Infraestructuras.

“La puesta en marcha del proceso de información pública permite avanzar en la definición técnica de las alternativas y supone un paso más hacia la ejecución de una infraestructura clave para el futuro del ferrocarril en la comunidad”, destaca el Principado.

Sobre las opciones planteadas, el Ejecutivo considera “necesario que el proceso de análisis de alternativas permita identificar la solución que maximice el rendimiento desde el punto de vista de la explotación ferroviaria”, garantizando una mayor eficiencia en la circulación de los distintos servicios y que, al mismo tiempo, minimice las afecciones a los vecinos y al entorno, prestando especial atención a los impactos urbanísticos, territoriales y medioambientales.

El Principado, además, pide que “se agilicen al máximo los trámites administrativos y técnicos necesarios” para avanzar hacia la aprobación definitiva del proyecto y la posterior licitación de las obras, y reitera “la importancia de que los plazos de tramitación se desarrollen con la mayor rapidez posible” para que la ejecución de esta infraestructura estratégica pueda comenzar cuanto antes.

De momento, no hay plazo establecido para el inicio de las obras.

La oposición duda y pide plazos

Los partidos de la oposición al Gobierno regional ponen en duda el alcance del estudio informativo y reclaman plazos concretos.

“Después de más de veinte años de promesas seguimos hablando de estudiar alternativas, cuando lo que Asturias necesita es saber cuándo va a empezar la obra. Nos preocupa además que el Ministerio parezca inclinarse por la opción más barata, porque en una infraestructura estratégica deben primar los criterios técnicos, la funcionalidad y la seguridad. Lo que no puede ocurrir es que, viendo el deterioro del mantenimiento ferroviario en los últimos años, se vuelvan a tomar decisiones pensando solo en el coste y no en garantizar un servicio fiable para los usuarios”, aseguró Silverio Argüelles, diputado nacional del PP por Asturias. “Lo que queremos los asturianos es ver que la obra empieza ya y que el Gobierno se preocupa no del coste sino de ofrecer un servicio seguro para todos”, añadió.

"Es más que evidente que toda inversión realmente ejecutada que mejore la vida y el día a día de los asturianos es necesaria y aporta eficacia; pero en este caso, mucho nos tememos que es la clásica trampa al solitario del socialismo. Anuncio, presupuesto y falta de ejecución y de desarrollo", opinó, por su parte, Gonzalo Centeno, diputado de Vox.

"Transportes se inclina por la opción más barata del Proyecto, no sabemos si para tener más margen de maniobra en posibles y presuntas mordidas y corruptelas en materia de infraestructuras, y todo ello mientras en los últimos 8 años han bajado de ejecuciones por encima del 60% del presupuesto a las del 2025 que no sobrepasan el 40%", añadió.

Por su parte, Delia Campomanes, diputada regional de IU, defendió que se trata de “una obra necesaria que aportará una mejora en las intercomunicaciones asturianas”, tanto porque mejorará los tiempos entre las dos principales ciudades de Asturias como por la posible ampliación de los servicios entre Gijón y Avilés, reforzando la red actual.

La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé también criticó la tardanza en la tramitación de la obra y expresó dudas sobre la opción que pueda priorizar el Ministerio. “Lo que Asturias necesita no es la opción más barata, sino la más eficiente y sostenible. Una vez más una obra pendiente demasiado tiempo, como para ahora llegar además con las rebajas. El Ministerio de Transportes tiene deudas históricas con nuestra comunidad autónoma, en materia de trenes más, y tiene que empezar a saldarlas”, señaló.