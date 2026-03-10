La convocatoria de la PAC llega tarde en Asturias, denuncia el PP

Las quejas y lamentos en torno a la tramitación de la PAC (Política Agraria Común) en Asturias son ya un clásico, tanto al empezar las solicitudes como al concluir el periodo de pagos. Los retrasos en abrir las convocatorias o abonar los pagos han sido constantes en los últimos años. Éste no es la excepción.

Un día después de que la Consejería de Medio Rural aprobara la PAC para este nuevo periodo el PP ha salido a criticar la tardanza. “Cuando hay un Gobierno incapaz, la historia no hace más que repetirse”, asegura el diputao Luis Venta, que asegura que el Principado “vuelve a ser la última comunidad autónoma en abrir el plazo para solicitar estas ayudas fundamentales para el sector primario”.

Y añade: “Mientras el Gobierno socialista presume de su gestión, la realidad es que Asturias acumula más de 40 días de retraso respecto al resto de comunidades autónomas. El 90% de las regiones españolas abrieron el plazo el 1 de febrero, tal y como establece la normativa nacional, pero el Ejecutivo asturiano vuelve a situar a los ganaderos y agricultores del Principado en clara desventaja”.

Venta recuerda que el retraso no es nuevo, ya que el año pasado Asturias fue la última comundiad en convocar las ayudas. "El Gobierno regional justificó entonces esto alegando la implantación del nuevo periodo del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). Un año después, sin ese argumento, la situación vuelve a repetirse” reseña.

Este año son 95,3 millones los que engloba la PAC, 1,3 más que el año pasado. Se prevé que unos 8.000 profesionales se beneficien de unos fondos claves para sostener el sector agroganadero en Asturias. De ahí la preocupación que hay y de la que se ha hecho eco el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ante los planes de la UE de recortar los fondos para el próximo marco presupuestario.

Pagos de 2025

El Gobierno regional está en la recta final de los pagos de la última PAC, que tiene de plazo hasta el 30 de junio. El PP critica que “para pagar, el Ejecutivo estira los plazos hasta el límite. Incluso se están enviando cartas a ganaderos que aún no han cobrado para recordarles que el plazo legal llega hasta esa fecha. Todo dentro de la legalidad, sí, pero utilizando la norma para ocultar una evidente falta de eficacia en la gestión”.

Y advierte Luis Venta: “Los ganaderos asturianos son los últimos en poder presentar su solicitud única de la PAC y también los últimos en recibir el dinero. Una situación que penaliza la actividad de un sector esencial para el medio rural”.