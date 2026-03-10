Un roca con forma de pistola, un paseo entre nutrias y la costa de los miradores: así son las tres rutas en Asturias premiadas por su calidad ambiental

Asturias gana nuevos paseos a la lista de Senderos Azules. Y ya son 10 las rutas que tienen esta distinción de la Adeac (Asociación de educación ambiental y del consumidor) que destaca la belleza y calidad ambiental de las rutas españolas y apuesta por un turismo activo y saludable. La región ha sumado este año tres nuevas sendas; tres propuestas para disfrutar de un plan al aire libre con familia o amigos.

La Ruta de la Pistola, en Navia, es un paseo interior que comienza en el pueblo de Anleo y asciende junto a los picos Bompoderoso y Los Carbayóis , a unos 600 metros de altura, hasta la Peña La Pistola.

Son 12 kilómetros de dificultad media (aproximadamente 3 horas de proyecto) con premio al final en forma de vistas. En lo alto se puede contemplar la famosa roca con forma de pistola pero también unas impresionantes vistas de la marina occidental asturiana.

La roca con forma de pistola / Wikiloc

En Villaviciosa, la capital de la manzana, hay una senda fluvial que acaba de ser distinguida como Sendero Azul. Es una opción para toda la familia porque no tiene dificultad, es lineal y apta para niños/as. Además es llana y accesible para personas con movilidad reducida.

El paseo arranca del Parque de la Barquerina y tiene un recorrido de menos de 3 kilómetros (5,7 kilómetoros ida y vuelta). A lo largo de la senda, el paseante disfruta de las preciosas vistas del bosque y palacio de Sorribes, de las plantaciones de manzanos del SERIDA (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario), así como de la ribera del Río Linares. Y es ahí donde se puede obrar el milagro y ver a las huidizas nutrias. Aunque es difícil, no es imposible.

Las excepcionales imágenes tomadas por Amador Nogueiro en el estuario maliayés / Amador Nogueiro

Un paseo por la costa asturiana, escarpada y brava, siempre es un buen plan. Entre las rutas disponibles, Senderos Azules ha premiado la senda costera Castello-Porcía, en el occidente asturiano. Es un recorrido de 13 kilómetros sin ninguna dificultad técnica más allá de que hay alguna cuesta. Se tarda en hacer unas 4 horas solo ida. Como es lineal, si se hace ida y vuela se debe de contar con el doble de tiempo y sumarle el doble de kilómetros.

Esta ruta llama a hacerla con calma y parar cada cierto tiempo. La cantidad de miradores que se encuentran por el camino lo piden. El Cantábrico, cascadas que acaban en el mar, pueblos marineros y antiguos poblados erigidos al borde del acantilado es todo lo que ofrece este paseo, que también se puede hacer en bici.

Senda Castello-Porcía / ©asturiasprestosa.com

10 Banderas Azules en Asturias

En Asturias hay un total de 10 senderos distinguidos. Además de los tres que se estrena, figuran en el listado la Senda Costa Norte, en Castrillón; la senda peatonal de la Concha de Artedo (Cudillero); Los Miradores, en Muros de Nalón; la Senda Costera de Navia; la ruta de la cascada del Nonaya, en Salas; el sendero marino tapiego, en Tapia; y la senda Punta Muyeres, en Valdés.

Noticias relacionadas

Adeac entrega cada año también las Banderas Azules. El año pasado fueron 14 playas las que lucieron el distintivo de calidad en la costa del Principado. El listado es: Arnao, Salinas y Santa María del Mar, en Castrillón; Arnao, en Castropol: Penarronda, en Castropol-Tapia de Casariego; Concha de Artedo, en Cudillero; Aguilar, en Muros de Nalón; Frejulfe, en Navia; Cueva, Cadavedo, Otur y Salinas o Tercera de Luarca, en Valdés, y La Ñora y Rodiles, en Villaviciosa. Para conocer el de este año aún hay que esperar unos meses, hasta que se acerque el verano.