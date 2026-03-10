Una sentencia pionera en Asturias logra anular los intereses de una tarjeta revolving a un cliente que no entendió lo que firmaba
La estimación del recurso es un éxito jurídico del despacho asturiano Cueva y Roza Abogados, al situar el debate en la comprensión efectiva del producto y no solo en el porcentaje de interés
E. M. Ch.
No basta con que el contrato indique el tipo de interés (TAE). Para que el contrato sea válido, el banco debe haber explicado de forma clara antes de firmarlo cómo funciona realmente el crédito. Esto es lo que ha determinado una sentencia pionera del Tribunal Supremo de España sobre las tarjetas revolving (tarjetas de crédito en las que la deuda se paga en cuotas mensuales y se va renovando) tras un recurso presentado por el desapcho de agobados asturiano Cueva y Roza Abogados.
La resolución fija criterios determinantes para valorar cuándo puede anularse la cláusula que regula el interés remuneratorio en este tipo de créditos. El Alto tribunal determina que el cliente debe entender cosas como cuánto pagará aproximadamente cada mes, cuánto tiempo puede durar la deuda o cuánto puede acabar pagando en total. Si el cliente no entiende que cuotas reducidas combinadas con intereses elevados pueden prolongar la deuda y encarecerla significativamente, la cláusula puede declararse nula por falta de transparencia y, en su caso, por abusividad.
La sentencia conecta esta exigencia con la doctrina del TJUE y la normativa sectorial de transparencia bancaria, subrayando que la información debe permitir comparar ofertas y adoptar una decisión consciente. La ausencia de explicación inteligible sobre el funcionamiento económico del revolving genera un desequilibrio relevante en perjuicio del consumidor.
La estimación del recurso supone un éxito jurídico del despacho Cueva y Roza Abogados, al situar el debate en la comprensión efectiva del producto y no solo en el porcentaje de interés. La resolución consolida una línea argumental sólida para impugnar contratos revolving cuando la contratación se produjo sin información precontractual suficiente y transparente.
