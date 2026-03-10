Una sola licencia para cazar y pescar en varias comunidades: éstas son las que han aceptado el convenio con el Ministerio de Agricultura (y Asturias está entre ellas)
Los permisos tendrán un coste de 70 y 25 euros
Las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán compartidas automáticamente en todas las demás.
Una única licencia para cazar y pescar, sin falta de tener que tramitarla en cada comunidad donde se vaya a ejercer la actividad. Es la ventaja que conlleva el convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con varias comunidades autónomas, entre las que se incluye Asturias.
El texto sale este mismo martes publicado en el BOE. Entre otras cuestiones, se incluye que las licencias que se expidan tendrán un año de validez y un coste fijo de 70 euros para las de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. Las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán compartidas automáticamente en todas las demás.
Listado
Además de Asturias, han suscrito el convenio Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Región de Murcia. La nueva norma sustituye al marco legal de 2017, y supone "un avance muy significativo", reseña el MAPA, al incorporarse las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, que no suscribieron el anterior.
La operatividad del sistema se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio. Esta herramienta permite un intercambio automático de información entre las administraciones y permite a los técnicos gestionar altas, bajas y verificar requisitos en tiempo real. Esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
