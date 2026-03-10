Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Una sola licencia para cazar y pescar en varias comunidades: éstas son las que han aceptado el convenio con el Ministerio de Agricultura (y Asturias está entre ellas)

Los permisos tendrán un coste de 70 y 25 euros

Las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán compartidas automáticamente en todas las demás.

Un dibujo de un pescador.

Un dibujo de un pescador. / PABLO GARCIA

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Una única licencia para cazar y pescar, sin falta de tener que tramitarla en cada comunidad donde se vaya a ejercer la actividad. Es la ventaja que conlleva el convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con varias comunidades autónomas, entre las que se incluye Asturias.

El texto sale este mismo martes publicado en el BOE. Entre otras cuestiones, se incluye que las licencias que se expidan tendrán un año de validez y un coste fijo de 70 euros para las de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. Las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán compartidas automáticamente en todas las demás.

Listado

Además de Asturias, han suscrito el convenio Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Región de Murcia. La nueva norma sustituye al marco legal de 2017, y supone "un avance muy significativo", reseña el MAPA, al incorporarse las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, que no suscribieron el anterior.

Noticias relacionadas y más

La operatividad del sistema se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio. Esta herramienta permite un intercambio automático de información entre las administraciones y permite a los técnicos gestionar altas, bajas y verificar requisitos en tiempo real. Esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Investigan la muerte de una anciana asfixiada con la cincha que la sujetaba a la cama en una residencia de Siero: un barandilla cedió y ella cayó fuera del lecho
  2. Gran sorpresa en la sanidad asturiana: la cúpula directiva del HUCA y de la zona central no seguirá tras la fusión de áreas
  3. Más dimisiones en el HUCA complican la configuración de equipos directivos para lanzar el nuevo mapa sanitario
  4. Una conocida quesería, primera víctima asturiana de las amenazas de Trump al comercio: 'Nos están hundiendo, es desesperante
  5. Luz verde del Gobierno a una obra clave que evitará atascos en Asturias
  6. Los perfiles que busca Alimerka para su contratación histórica de más de 500 trabajadores: 'Lo más importante es la actitud y las ganas de aprender
  7. El jefe de Estupefacientes de Valladolid hizo que quemaba 50 kilos de cocaína en Cogersa para luego repartirlos entre los miembros de su banda
  8. Caen el narco que inspiró al 'Malamadre', de 'Celda 211', y 'Toni el Portugués', de la 'operación Angliru', en un operativo entre Asturias y León

Un roca con forma de pistola, un paseo entre nutrias y la costa de los miradores: así son las tres rutas en Asturias premiadas por su calidad ambiental

Un roca con forma de pistola, un paseo entre nutrias y la costa de los miradores: así son las tres rutas en Asturias premiadas por su calidad ambiental

Transportes plantea tres alternativas para la Variante de Villabona, que acumula 20 años de espera, aunque se inclina por la más barata: las claves de una obra pendiente en Asturias

Transportes plantea tres alternativas para la Variante de Villabona, que acumula 20 años de espera, aunque se inclina por la más barata: las claves de una obra pendiente en Asturias

Un agosto astronómico en Asturias: la región acoge un gran congreso científico sobre exploración espacial como preludio al gran eclipse

Un agosto astronómico en Asturias: la región acoge un gran congreso científico sobre exploración espacial como preludio al gran eclipse

Una sola licencia para cazar y pescar en varias comunidades: éstas son las que han aceptado el convenio con el Ministerio de Agricultura (y Asturias está entre ellas)

Una sola licencia para cazar y pescar en varias comunidades: éstas son las que han aceptado el convenio con el Ministerio de Agricultura (y Asturias está entre ellas)

La convocatoria de la PAC llega tarde en Asturias, denuncia el PP

La convocatoria de la PAC llega tarde en Asturias, denuncia el PP

Los accesos a Arcelor, bloqueados por la "masiva" huelga de la industria auxiliar

Los accesos a Arcelor, bloqueados por la "masiva" huelga de la industria auxiliar

Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por "riesgos graves para la seguridad"

Alerta para conductores asturianos: una conocida marca pide dejar de usar sus coches por "riesgos graves para la seguridad"

Los Oscos impulsa un proyecto pionero para llenar de moradores sus viviendas vacías: son casi 200

Los Oscos impulsa un proyecto pionero para llenar de moradores sus viviendas vacías: son casi 200
Tracking Pixel Contents