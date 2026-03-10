Transportes plantea tres alternativas para la Variante de Villabona, que acumula 20 años de espera, aunque se inclina por la más barata: las claves de una obra pendiente en Asturias

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sometido a información pública el estudio informativo de la denominada Variante de Villabona, una actuación ferroviaria por la que se lleva esperando dos décadas y que permitiría descongestionar el tráfico de trenes en el nudo de Villabona, por donde confluyen a diario servicios de alta velocidad, mercancías y cercanías. La creación de esta variante permitiría mejorar los tiempos de viaje entre Oviedo y Gijón, aunque por el momento no está claro cuántos minutos se ganarían.

La variante permitiría además establecer trenes entre Gijón y Avilés que no tengan que invertir el sentido de la marcha en Villabona, una maniobra que actualmente deben realizar algunos servicios.

Transportes, que todavía no fija plazos —ya que se trata del estudio informativo y el proyecto aún deberá superar varias fases administrativas— ha señalado que el documento analiza una variante de trazado en la línea Venta de Baños-Gijón Sanz Crespo, de ancho ibérico, desde el entorno de la estación de Lugo de Llanera hasta las inmediaciones de Serín, con el objetivo de mejorar los tiempos de viaje entre Oviedo y Gijón (Larga Distancia y Cercanías), aumentar la capacidad y dar mayor flexibilidad a la explotación ferroviaria.

Transportes plantea tres posibles alternativas, que implicarían la construcción de nuevos trazados de entre 8 y 12 kilómetros de longitud y que permitirían realizar todos los movimientos entre Oviedo, Gijón y Avilés de manera directa, eliminando las interferencias que actualmente se producen entre los distintos tráficos.

Las alternativas

Se someten a información pública tres alternativas, aunque Transportes asegura que la "mejor valorada" es la tercera, la más barata, que supondría pasar las vías por el entorno de Lugo de Llanera dirección Serín.

La “Alternativa 1. Oeste A-66”, con un presupuesto de 452 millones de euros (IVA incluido). La “Alternativa 2. Este A-66”, con un presupuesto de 500 millones de euros (IVA incluido). La “Alternativa 3. Lugo de Llanera”, con un presupuesto de 298 millones de euros (IVA incluido), siendo esta última la mejor valorada desde el punto de vista funcional, medioambiental y socioeconómico.

El proceso de información pública constará de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mientras que el proceso de audiencia tendrá una duración de un mes. El anuncio se publicará en los próximos días, aunque el Ministerio no concreta cuándo.

El nudo de Villabona es considerado uno de los principales “cuellos de botella” de la red ferroviaria asturiana. El punto más problemático se encuentra en los dos túneles situados entre Lugo de Llanera y Villabona, donde existe una limitación de velocidad de 30 kilómetros por hora que ralentiza la circulación y condiciona las frecuencias. Al tratarse de un cruce ferroviario por el que pasan distintos tráficos, si un tren llega tarde puede generarse un efecto en cadena que afecta al resto de servicios.

Esta problemática, unida a otras averías recientes en la red, ha provocado en las últimas semanas retrasos y supresiones en los trenes de cercanías de ancho convencional, los que comparten vía con la alta velocidad.

Por este punto circulan los trenes que conectan Oviedo, Gijón y Avilés, utilizados a diario por miles de personas, especialmente en las primeras horas de la mañana para acudir al trabajo, además de los trenes AVE y los servicios de mercancías.

De forma paralela está prevista una actuación de renovación integral en los túneles, con una inversión de 18 millones de euros, que sustituirá el balasto bajo las vías por una base de hormigón para evitar problemas de humedad. Las obras ya han sido adjudicadas, aunque todavía no tienen fecha concreta de inicio.

Mientras tanto, la Variante de Villabona inicia ahora su tramitación en fase de información pública, un proyecto que implicaría construir nuevas vías para aliviar el tráfico ferroviario en uno de los puntos más saturados de la red asturiana, aunque sin calendario definido por el momento.

El Principado, en 2022, ya rechazó el proyecto realizado por el anterior equipo Ministerial, al afectar a más de 300 viviendas.