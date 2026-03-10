Vipasa tiene inutilizadas 700 plazas de garaje (más de 300 en Oviedo y Gijón), a precios entre 25 y 48 euros, porque no las alquila

La empresa pública Vipasa tiene casi 700 plazas de garaje destinadas al alquiler que no tienen uso porque permanecen sin arrendar, según información facilitada por la propia entidad al Partido Popular en una pregunta al Consejo de Gobierno. En concreto se trata de 695 plazas de aparcamiento de las cuales 170 se encuentran en Oviedo y 136 en Gijón. Destaca también la presencia de 74 plazas en Siero y 64 en Villaviciosa. El resto de espacios, hasta sumar las casi 700 plazas, se reparte en los concejos de Castrillón (57), Langreo (50), Mieres (37), Avilés (22), Llanes (19), Piloña (16), Quirós (14), Candamo (13), Navia (10) y Caso (1). La empresa pública tiene también regulado cuál debería ser el precio de alquiler.

Las plazas de garaje existentes en Oviedo se distribuyen en distintas zonas, como las calles Pablo Alonso Rato, Colegio Hispania e Instituto Aramo (en La Corredoria), Quirós (Las Campas), Pueblo de Madrid (Colloto), Rafael Urristi (Villafría) y Magia (Latores). Los precios de estas plazas oscilan entre los 35 y los 45 euros.

En Gijón las plazas se distribuyen en las calles Manuel Hevia Carriles, Cerilleru y Avenida Concepción Álvarez, con precios entre 45 y 48 euros.

En el caso de Mieres, la cuantía estimada sería de 45 euros y todas ellas se encuentran en la localidad de Turón. En Navia, radicadas en Puerto de Vega, el precio sería de 40 euros. A 44 euros se fija el precio de alquiler en las plazas situadas en La Felguera (Langreo).

Las de Castrillón se encuentran en Piedras Blancas y en Salinas; las de Piloña en Infiesto; las referidas a Candamo, en Grullos; las de Villaviciosa se concentran en la calle Leopoldo Alas Clarín; las de Siero, en El Berrón, y las de San Martín del Rey Aurelio en Blimea. Los precios oscilan entre los 25 euros (las más baratas en Blimea) y los 45 euros.

Entre la información facilitada por la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales a la solicitud de la diputada popular Susana Fernández Arias se encuentra también el número de lanzamientos de desahucio efectuados por Vipasa en el año 2025. Según el Gobierno, se ha establecido a lo largo del año un total de 44 lanzamientos, de los cuales 8 corresponden a Gijón, 7 a Mieres y 5 a Oviedo. Algunos de ellos se encuentran suspendidos o archivados provisionalmente. La mayor parte de estos desahucios se producen tanto por impagos de las rentas como por la ocupación fradulenta de las viviendas públicas.