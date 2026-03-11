Asturias viaja al Festival de Cine de Málaga con 21 películas y un stand propio

Asturias participa por segundo año consecutivo en el Festival de Cine de Málaga. La delegación asturiana, encabezada por la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, está formada por 34 profesionales y empresas del audiovisual. Asturias cuenta con un estand propio y viaja con la Asturias Paraíso Natural Film Commission.

Bajo la marca "Cine d’Asturies", el Principado presentará 21 proyectos con financiación autonómica. Estará presente en la sección "Neo Screenings" con los largometrajes "XY9", de David Huergo; "Plaza Mayor", de Marcos M. Merino, y "MCA", la llucha eterna, de Alejandro Nafría. Hoy, además, la primera edición de "El Principitch d’Asturies", una sesión de "pitching" (presentación oral breve), estará dedicada a cinco proyectos: el corto "Benigno", de Luis Iglesias Rodríguez; el largo "Los nueve baños de septiembre", de los guionistas Alberto Rodríguez de la Fuente y Estefanía Salyers Naharro; "Pasar el agua", de Irene Menéndez Palomino; "Timidez botánica", de Mónica Arnanz, y "Turtle Blues", de Asur Fuente.

Se verán en Málaga el corto de Inés G. Aparicio "La diva, mi abuela y yo"; "Cases", de Jandro Llaneza; "Tolos fueos el fueu", de Diego Flórez; "La soterraña", de Alejandro Llaneza, y "Un golpe de amor", dirigido por Ana García Sierra.