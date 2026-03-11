Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aviso de la Universidad de Oviedo ante la llegada de las privadas: "No cederemos plazas en los hospitales universitarios públicos"

Ignacio Villaverde destaca la necesidad de que las instituciones académicas privadas cumplan con los mismos estándares de calidad educativa que las públicas

Sara Bernardo

La Universidad de Oviedo no va a ceder "bajo ningún concepto" a las universidades privadas ninguna de las plazas que tiene asignadas para las prácticas de estudiantes de medicina en los hospitales universitarios de Asturias. Tajante y rotundo se mostró este miércoles el Rector, Ignacio Villaverde, quien explicó que en los tres hospitales universitarios de Asturias (HUCA en Oviedo, Cabueñes en Gijón y San Agustín en Avilés), los estudiantes de la pública tienen por ley exclusividad en sus plazas de prácticas asignadas. "La incorporación de alumnos de otras universidades deben ser autorizadas por la de Oviedo y eso no va a ocurrir", aseguró Villaverde.

El máximo responsable de la institución académica asturiana explicó que el número de plazas "ya es insuficiente para la demanda actual" por lo que no están dispuestos a compartirlas cuando desembarquen universidades privadas con estudios en la rama sanitaria, con las que, por otra parte, el Principado ya ha firmado convenios que contemplan la posibilidad de que hagan prácticas en centros sanitarios públicos de la región. Si bien, el Gobierno regional ha matizado que habrá prioridad en el acceso a esas prácticas obligatorias durante las carreras sanitarias para los alumnos de la pública.

De hecho, el Rector ha pedido al Gobierno de Asturias que garantice esa prioridad en la adjudicación de plazas de prácticas en el resto de hospitales de Asturias y poder optar a nuevas plazas en caso de que se amplíen para dar cabida a las privadas. "Su llegada debe de ser valorada por el Ejecutivo, que tendrá su visión política", explicó.

Villaverde también quiso destacar el papel de la Universidad de Oviedo como "eje de la formación superior" en Asturias y ha demandado que se exija a las privadas los mismos niveles de excelencia educativa que a la pública. "Tenemos que jugar todos con las mismas reglas del juego y se debe exigir a las privadas los mismos estándares de calidad que a las públicas", concluyó.

