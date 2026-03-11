Barbón promete "favorecer" el uso de todas las lenguas asturianas

El presidente asturiano, Adrián Barbón, se comprometió este martes en la Academia de la Llingua Asturiana, en Oviedo, a seguir "dando pasos para favorecer el uso de todas nuestras lenguas en la Administración y en el sector público" a la espera de conseguir el consenso político que requiere la reforma del Estatuto de autonomía.

Adrián Barbón asistió a la presentación de la tercera edición del libro "Normas ortográficas del eonaviego", redactadas en 1993 y que en esta revisión, como explicó el presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño, "se presentan de forma más ágil, con más ejemplificaciones y con errores corregidos".

"El Eo Navia es muy diverso, comprende 18 concejos; ahora, aún siendo normas unitarias, se abre la posibilidad de usos estandarizados más locales, para que los usuarios se identifiquen más con la norma", indicó González Riaño, que otorgó especial relevancia al hecho de que el Presidente del Principado presentará la nueva publicación: "Consideramos que tiene muchísima importancia".

Barbón "celebró" la riqueza del patrimonio lingüístico de Asturias y puso de manifiesto "la necesidad de cuidar tanto el castellano como el asturiano y el eonaviego", "tres lenguas en una sola Asturias". n