Barbón, en el sexto aniversario de la primera muerte por covid en Asturias: “El sistema sanitario necesita más inversión todavía"

El presidente ha participado esta mañana en el HUCA en el homenaje del Día de la Memoria de las Victimas del Coronavirus

Adrián Barbón conversa con Guillermo Muñiz, jefe de la UCI del HUCA, en presencia de Celia Gómez, directora de la FINBA; Conchita Saavedra, consejera de Salud; y Beatriz López Muñiz, gerente del área IV y del HUCA.

Adrián Barbón conversa con Guillermo Muñiz, jefe de la UCI del HUCA, en presencia de Celia Gómez, directora de la FINBA; Conchita Saavedra, consejera de Salud; y Beatriz López Muñiz, gerente del área IV y del HUCA. / LNE

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

Hoy, 11 de marzo, se cumple el sexto aniversario de la primera muerte por covid-19 en Asturias: la del profesor y religioso salesiano Avelino Uña, profesor del Colegio Fundación Masaveu, de Oviedo, quien tenía 68 años.

Con motivo de esta efeméride, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho esta mañana un llamamiento por la paz y ha reivindicado la labor de personal del sistema sanitario, “que cada día intenta salvar vidas”.

En su intervención en el homenaje del Día de la Memoria de las Víctimas del Coronavirus, celebrado en los Tejos de la Memoria, junto a la capilla del HUCA, Barbón ha insistido en que “invertir en salud es invertir en salvar vidas” y ha apostado por seguir reforzando los medios de la sanidad pública de cara al futuro. “Tenemos que estar cada vez más preparados en un mundo tan cambiante como el que nos toca vivir”, ha alertado.

La paz salva vidas

“Quiero clamar aquí por la paz. Si algo tiene el personal sanitario, los hombres y mujeres que cada día entregan su vida a la sanidad pública asturiana, es precisamente eso: intentar salvar vidas”, ha afirmado, para añadir que la paz es “el mejor camino” para proteger a la ciudadanía

El jefe del Ejecutivo también ha rememorado el deceso de Avelino Uña. "Marcó un antes y un después”, ha subrayado. “Creo que de aquella primera pandemia tienen que nacer valores y compromisos que nos permitan prepararnos para otras que llegarán”, ha indicado. 

Barbón ha valorado que en Asturias “se luchó por cada vida” durante la pandemia, con medidas como la medicalización de las residencias para personas mayores, el refuerzo de la red de atención primaria y el gran esfuerzo de los hospitales, “que fueron sin duda la vanguardia de la batalla”.

A su juicio, aquellos meses críticos también reflejaron la necesidad de “seguir invirtiendo en materia sanitaria”, a pesar de que el Principado es la comunidad autónoma que más gasta en salud por habitante. “El sistema sanitario necesita más inversión todavía, necesita más personal, necesita que se vayan formando esos nuevos médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para fortalecerlo”, ha subrayado. 

