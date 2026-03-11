Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: "Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria"

Aprisco, empresa promotora del proyecto, que aspira a crear 700 empleos, necesita acceso a electricidad y gas y cercanía a las ciudades

El CEO de Aprisco Group, Daniel Álvarez, con el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ayer.

El CEO de Aprisco Group, Daniel Álvarez, con el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ayer.

Yago González

Yago González

Oviedo

La empresa catalana Aprisco Group, especializada en proyectos de ingeniería y energías renovables, comunicó ayer al Gobierno del Principado su interés en localizar en Asturias una superficie de 100.000 metros cuadrados en los que implantar un gran almacén de datos de inteligencia artificial (IA), un proyecto en el que la compañía prevé invertir alrededor de 1.000 millones de euros y crear unos 700 puestos de trabajo, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. El Ejecutivo se ha comprometido a explorar posibles ubicaciones.

En concreto, Aprisco necesita terrenos con una superficie bruta de 100.000 metros, de los que 60.000 sean edificables para el levantamiento de un centro que almacene la ingente cantidad de información que necesitan las soluciones de IA, un segmento tecnológico al alza en todo el mundo.

El CEO de Aprisco Group, Daniel Álvarez, con el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ayer.

El CEO de Aprisco Group, Daniel Álvarez, con el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, ayer. | / LNE

Además, según Álvarez, el complejo precisaría de buenas conexiones a las redes de electricidad y gas (el almacén tendría una potencia de 100 megavatios), así como cercanía a las principales ciudades de la región (Oviedo, Gijón y Avilés) para facilitar el acceso de ingenieros informáticos y técnicos.

Según la estrategia de Aprisco, el de Asturias sería uno de sus cuatro almacenes promovidos en España. Los otros tres se ubicarían en Andalucía, Cataluña y Madrid. En los dos primeros casos, la empresa ya ha reservado sendas parcelas de 100.000 metros cuadrados: una en el municipio de Pinos Puente (Granada) y otra en Sant Julià de Ramis (Gerona). En el caso de Madrid, la empresa busca suelo en la periferia de la ciudad. También está promoviendo almacenes en el extranjero, uno de ellos en Portugal, cuyas obras se prevé que comiencen el año que viene.

Los plazos son muy importantes para Asprisco. "Necesito que en aproximadamente una semana el Principado me dé alguna indicación o sugerencia del lugar en el que desarrollar el proyecto; si no, tendremos que empezar a considerar otras opciones en el norte de España, como Galicia o Cantabria", indicó Álvarez, que no obstante destacó que su deseo es realizar el almacén en Asturias por el valor logístico de su posición geográfica. Por ello, también ha solicitado al Principado que el almacén se tramite como Proyecto de Interés Estratégico.

La empresa tiene otras actividades en la región. Su filial Gremoba, dedicada a la distribución eléctrica, está librando un litigio con el Ayuntamiento de Colunga, al que reclama 2,2 millones de euros.

Se buscan 100.000 metros cuadrados en Asturias para el gran almacén de datos de IA: "Tenemos prisa; si no, consideraremos Galicia o Cantabria"

