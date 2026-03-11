Cinco premios internacionales en 15 días: los triunfos del fotógrafo de naturaleza asturiano Mario Suárez Porras

Hay catedrales en todas partes para aquellos que tienen ojos para ver, y Mario Suárez Porras nota la belleza en cada rincón de la tierra —y del cielo—. Su mayor pasión siempre han sido las aves y, desde los trece años, cuando su padre le regaló su primera réflex, ha comenzado a fotografiarlas, intentando transmitir su fascinación con las criaturas aladas a través de su lente.

Además de la fotografía, el asturiano se dedica a la enseñanza: trabaja como profesor de primaria, tratando de inculcar el cariño por la naturaleza en los niños. Vive cerca de la costa cantábrica, un sitio magnífico para captar las migraciones de los pájaros marinos y, en los últimos veinte años, ha perfeccionado sus habilidades fotográficas para especializarse en este formato artístico. En 2023, recogió su obra en el libro ‘Inspirado por las aves’.

Mario Suárez Porras, fotógrafo de naturaleza / MARTA ORTIZ

Conmovido por su amor de la tierra y de todos sus habitantes, Mario Suárez Porras -que es profesor en el colegio de las Dominicas en Oviedo- participa activamente en varias organizaciones de naturaleza, pero su labor principal ha sido la fundación de AFONAS, la Asociación de los fotógrafos de naturaleza de Asturias, que ahora preside.

Gracias a su obra, el artista ha sido reconocido en todo el mundo y premiado en muchos concursos internacionales de importancia. Solo en los últimos 15 días, le han concedido cinco premios en tres competiciones de fotografía europeas, en las que ha demostrado su visión creativa del nuestro planeta.

Italia, Asferico Photo Contest

¿Pueden las aves devenir un símbolo de la crueldad y la indiferencia humana? La desesperación y la ira se unen en la foto 'No way out', ganadora en la categoría 'Hombre y Naturaleza' del concurso italiano más prestigioso. Con un fuerte contraste entre la elegancia y pureza de las cigüeñas y el caos de los abrumadores colores del vertedero, el fotógrafo denuncia el uso irresponsable de plástico y la incesante contaminación del suelo.

No way out / Mario Suárez Porras

Alemania, Glanzlichter Photo Competition

La naturaleza es el mejor artista, y la obra de Mario Suárez Porras le sirve de prueba. En su foto 'Time flies', que recibió una Mención de Honor en la categoría 'Arte y Naturaleza' de la competición alemana, capta la ardiente belleza del Río Tinto, conocido por su coloración increíble. Este río andaluz tan especial, que debe sus aguas rojizas al alto contenido en sales ferruginosas y sulfato férrico y un pH muy ácido, tiene las condiciones ambientales semejantes a las del Marte. A través de su cámara, el fotógrafo transmite con maestría el deslumbrante esplendor de este paisaje extraterrestre.

Time flies / Mario Suárez Porras

Volviendo a las tierras natales, el artista asturiano captura un impresionante momento del triunfo de la libertad y la pasión en su obra 'Free as a bird', que ha tenido éxito en la categoría 'Momentos en la Naturaleza'. Con un aleteo grácil, un cormorán sobrevuela una galerna en la Costa Occidental de Asturias. Las desbordantes olas del agua turquesa y la exuberante espuma marina componen una imagen asombrosa e inolvidable que cautiva al espectador, invitándolo a saltar en el océano y dejarse llevar por el viento.

Free as a bird / Mario Suárez Porras

Reino Unido, British Photography Awards

Las montañas de Escocia ofrecen unas vistas espectaculares durante todo el año, pero los paisajes invernales, con sus infinitos bancos de nieve, parecen casi mágicos. Geniales en su simplicidad, las fotos 'Winter touch' y 'Winter lines' transmiten la serenidad de la naturaleza intacta y recuerdan a las ilustraciones de los cuentos infantiles. Con sus retratos de liebres escondidas en la blancura de los terrenos, el fotógrafo ha conseguido el segundo premio en la categoría 'Animales en su entorno' y una Mención de Honor en 'Blanco y negro'.

Winter touch / Mario Suárez Porras