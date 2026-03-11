Comisiones Obreras mantiene su recurso judicial contra las universidades privadas pese al acuerdo entre PSOE e IU

El sindicato Comisiones Obreras de Asturies mantendrá el recurso contra la implantación de universidades privadas en Asturias pese al acuerdo político alcanzado entre PSOE e IU-Convocatoria por Asturias para impulsar una ley autonómica de universidades. El sindicato entiende que ese pacto no modifica su rechazo de fondo a estos proyectos ni su interpretación de que su llegada vulneraría la normativa autonómica.

José Manuel Zapico, secretario general de CCOO de Asturies, reiteró la defensa del sindicato de la universidad pública y, en particular, del papel de la Universidad de Oviedo dentro del sistema regional. A su juicio, los centros privados no suponen un avance para el territorio, sino que "pueden derivar en más desigualdad, encarecimiento de la vivienda y endeudamiento familiar", además de desplazar el beneficio económico hacia fondos de inversión sin arraigo en Asturias.

La ley no cambia la posición sindical

La posición de Comisiones Obreras se conoce después de que, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, los socios del Gobierno asturiano cerrasen una crisis política con el compromiso de promover una ley autonómica para ordenar el sistema universitario. PSOE e IU defienden que el Principado dispone de margen para fijar criterios propios, reforzar el papel central de la Universidad de Oviedo y definir las condiciones en las que podrían implantarse centros privados.

Desde el ámbito socialista, la portavoz parlamentaria Dolores Carcedo señaló que la futura norma buscará “ordenar el sistema universitario asturiano” y explorar criterios adicionales a la regulación estatal, como el nivel de investigación, el profesorado, el compromiso territorial o la planificación de titulaciones estratégicas. Por su parte, Convocatoria por Asturias puso también el acento en la posibilidad de crear un órgano autonómico de evaluación de la calidad universitaria.

Pese a ese nuevo marco político, Comisiones Obreras insistió en que seguirá adelante con la vía judicial. El sindicato sostiene que estos centros tendrían que adscribirse a la Universidad de Oviedo y no implantarse como instituciones propias, por lo que considera que persisten los motivos para mantener el recurso, tal y como señaló Zapico en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

Defensa de la Universidad de Oviedo

En su argumentación, José Manuel Zapico subrayó que la Universidad de Oviedo representa un modelo de enseñanza “de calidad, igualitaria y equitativa”, con implantación en el territorio y orientación de servicio público. Frente a ello, situó a las universidades privadas como iniciativas desconectadas de las necesidades de la comunidad autónoma.

El dirigente sindical añadió además una advertencia sobre las consecuencias sociales de estos proyectos. En su opinión, la implantación de universidades privadas puede "transformar el entorno urbano de los barrios en los que se asienten y favorecer fenómenos vinculados al llamado turismo académico, con una presión añadida sobre la vivienda".

Noticias relacionadas

Comisiones Obreras se desmarca así del cierre político alcanzado entre PSOE e IU en el seno del Ejecutivo.