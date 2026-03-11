Costco deberá informar cada tres meses al Principado del avance de su proyecto en Siero

La multinacional estadounidense de distribución Costco deberá informar cada tres meses al Gobierno de Asturias sobre el avance de su proyecto para establecer un hipermercado en el polígono de Bobes (Siero). Así lo ha señalado este miércoles el consejero de Ciencia, Empleo e Industria, Borja Sánchez, en la Junta General del Principado.

La compañía norteamericana tramita su desembarco en Asturias bajo el paraguas de la ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER), tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Ello le permite tramitar con más agilidad su inversión, estimada en un mínimo de 45 millones de euros.

Pero Costco está obligada a informar en detalle a la Administración asturiana sobre la evolución del proyecto. Así, deberá remitir un informe trimestral a la Agencia Sekuens, así como un informe anual, durante un periodo de tres años, específicamente sobre el avance de la contratación de personal. El compromiso de la empresa es crear como mínimo 170 empleos en los tres primeros años y elevarlos a 260 en los tres siguientes. Al menos el 47% serán contratos indefinidos a tiempo completo.

En su comparecencia en la Junta, Sánchez ha informado de que hasta la fecha han decaído tres proyectos PIER en Asturias: el de la quesería Rey Silo para implantar una "eco-quesería" en teitos ubicados en Somiedo, el de la empresa EMC Gold Corporation para una mina de oro en Salave (Tapia de Casariego) y de un polo logístico cerca del Aeropuerto de Asturias.

Noticias relacionadas

"La ley PIER no es un mecanismo automático de aprobación de proyectos; cada iniciativa se evalúa conforme a criterios técnicos, económicos y de viabilidad, y la Administración puede aprobarlos o denegarlos en función de ese análisis", aseguró el Consejero.