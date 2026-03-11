Las empresas siderúrgicas, incluida Arcelor, reclaman al Gobierno central "medidas" que les garanticen energía "a costes competitivos"
Unesid alerta del "repunte" de los precios y exige decisiones paliativas en la reunión del Consejo Europeo de la próxima semana
La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid) ha expresado esta mañana su “preocupación” por “la evolución de la situación internacional y su impacto en los mercados energéticos”.
En los últimos días, apunta Carola Hermoso, directora general de UNESID (entidad de la que forma parte Arcelor), se ha producido “un nuevo repunte de los costes de la energía en Europa”. En concreto, el precio del gas en el mercado de referencia TTF “se situó ayer en torno a 55 €/MWh", mientras que el precio de la electricidad en España "se ha movido en niveles cercanos a 120 €/MWh”.
Estas cifras, puntualiza Hermoso, vienen a reflejar “la elevada volatilidad que está generando el actual contexto geopolítico”. Esta evolución resulta “especialmente preocupante” para sectores electrointensivos como la siderurgia, en los que “la energía constituye uno de los principales factores de coste y un elemento clave para la competitividad industrial”.
Apelación al Consejo Europeo y al Gobierno central
En este contexto, Unesid expresa su confianza en que en el Consejo Europeo que se celebrará los próximos días 19 y 20 “se adopten medidas que contribuyan a paliar el impacto de los elevados precios de la energía sobre la industria europea”.
Del mismo modo, anota Carola Hermoso, la unión de siderúrgicas apela al Gobierno de España, al que reclama “señales claras y positivas al sector industrial mediante la adopción de medidas estructurales que permitan garantizar a la industria intensiva en energía un acceso estable a suministros energéticos a costes competitivos, en línea con lo que están haciendo otros países de nuestro entorno”.
El impacto de Ormuz
Unesid manifiesta su deseo de que la actual escalada de tensiones internacionales “tenga la menor duración posible”, y de que “se preserve el normal funcionamiento de las rutas comerciales internacionales”.
La Unión de Empresas Siderúrgicas centra su atención en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, al que describe como “una vía estratégica para el transporte de energía y materias primas”. Sobre esta premisa, indica Carola Hermoso, “cualquier interrupción prolongada podría generar disrupciones en las cadenas de suministro globales, con potencial impacto en el conjunto de la cadena de valor industrial, incluida la industria del acero”.
