Estudiantes de la Universidad de Oviedo podrán tomar un café con su futuro jefe en el Foro de Empresa (que bate récord de participación)

Imagina poder tomarte un café con tu futuro jefe y ser tú quien le entrevistes a él. Esa es la principal novedad que los estudiantes de la Universidad de Oviedo se encontrarán en la edición número 23 del Foro de Empleo que la institución académica organizará los próximos días 18 y 19 de marzo en el Pabellón Central del Recinto Ferial Luis Adaro, en Gijón. En esta ocasión, el encuentro bate récord de participación, con un total de 109 empresas (seis más que en 2025).

El encuentro busca fomentar la unión entre las empresas y la Universidad, analizando las necesidades de empleo y paliándolas con egresados de la propia institución. La cita llega con 90 ofertas de empleo sobre la mesa, de las cuales 81 son contratos laborales y nueve en prácticas. El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, y la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), han ampliado, además, el número de participantes con incorporaciones como Volkswagen Group España Distribución, Qnity Electronics, Unicaja, Aena, Alsa, la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA), Decathlon o MediaMarkt.

Esta edición destaca por la multisectorialidad, juntando desde industrias de metalurgia, siderurgia y energías renovables hasta referentes en consultoría tecnológica, banca y servicios jurídicos. A esta diversidad se suma una importante presencia de sectores como la investigación y desarrollo (I+D), la logística, la agroalimentación, el comercio, el transporte y las entidades de acción social, garantizando oportunidades para todas las ramas del conocimiento.

El rector de la institución académica, Ignacio Villaverde, ha presentado este miércoles el programa junto al vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, y el director gerente de la FUO, Santiago Fernández. Villaverde ha agradecido el compromiso de las empresas y ha insistido en que "resulta fundamental reforzar la conexión entre las empresas y el talento que surge de nuestras universidades. Facilitar ese encuentro entre quienes buscan profesionales cualificados y quienes se incorporan al mercado laboral es una responsabilidad que también compete a la institución académica".

Por su parte, el vicerrector ha invitado al estudiantado de la Universidad de Oviedo a participar de forma activa. "Asistir a este foro significa acercarse al mundo profesional, dialogar con quienes toman decisiones en los departamentos de recursos humanos y comenzar a construir una red de contactos que puede resultar decisiva en el inicio de la carrera laboral", argumentó López Muñiz. Además de destacar las novedades del programa.

Novedades del Foro

El Foro de Empleo es un espacio para el encuentro y el entrenamiento, que permite al estudiantado mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso al mercado laboral. Como novedad, este año se estrena un área de encuentro informal diseñada para romper las barreras entre los reclutadores y el público, que se denomina "Un Café con..." Está concebida como un entorno distendido en el que el alumnado podrá dialogar sobre qué perfiles se demandan o las claves de los procesos de selección de empresas.

Otra novedad de esta edición número 23 es el "Pasaporte al Empleo". Esta iniciativa, con un perfil lúdico y participativo, invita a estudiantes, titulados y tituladas a recorrer los diferentes estands para obtener sellos de las empresas. Entre quienes completen el itinerario, se sorteará un premio diario de 300 euros.

Accesibilidad

Para facilitar la asistencia, la organización ofrecerá al estudiantado de los campus de Mieres, Oviedo y Gijón un servicio de autobuses gratuitos durante los dos días. Para utilizarlos, será necesario reservar plaza a través de la web del evento.

Noticias relacionadas

Además, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad ha organizado un ciclo de webinars informativos previos los días 5, 10, 12 y 16 de marzo, a los que podrá conectarse cualquier persona interesada. Se podrá acceder a los mismos a través del apartado programa de la web del evento.