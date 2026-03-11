Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La fructífera "relación gastronómica" de Antonio Resines con Asturias, y su nuevo título de embajador de una conocida cadena regional

El actor liderará la próxima edición de "Desafío Alimerka", tomando el relevo de los cómicos Leo Harlem y Carlos Latre

Álex Clavero, Antonio Resines y David Cepo durante el espectáculo &quot;Entre risas y Resines&quot; en Oviedo.

Álex Clavero, Antonio Resines y David Cepo durante el espectáculo "Entre risas y Resines" en Oviedo. / Luisma Murias / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El actor Antonio Resines mantiene con Asturias una larga y fructífera “relación gastronómica”, en la que este miércoles dio un paso más al convertirse en embajador del “Desafío Alimerka 2026”. Esta iniciativa de la cadena asturiana busca fidelizar a la clientela a través de juegos digitales, cuenta ya con 150.000 usuarios activos y reparte enormes precios que van desde viajes de ensueño a coches, incluso una compra para toda la vida.

“Alimerka hace las cosas con mucho cariño y eso se nota. Me apetecía formar parte de un proyecto que conecta con tanta gente y que, encima, reparte alegría y premios. Espero aportar un poco de humor, de energía y de buen rollo”, afirmó el actor. El objetivo lo tiene claro: “Fidelizar a los clientes”.

El actor toma el relevo de figuras tan reconocidas como Leo Harlem y Carlos Latre. Su primera toma de contacto como embajador en Asturias, la vivió arropado por los cómicos David Cepo y Álex Clavero ante un Auditorio de Oviedo frente al que había colas más de una hora antes del comienzo del espectáculo, “Entre risas y Resines”.

Por la izquierda, Natalia Acevo, David Cepo, Pelayo Collantes, Laura Moro, Antonio Resines, María Barrado (directora comercial de Alimerka), José Carlos Rodríguez y Álex Clavero.

Por la izquierda, Natalia Acevo, David Cepo, Pelayo Collantes, Laura Moro, Antonio Resines, María Barrado (directora comercial de Alimerka), José Carlos Rodríguez y Álex Clavero. / Alimerka

Para sus compañeros tuvo Resines grandes palabras antes de subirse al escenario: “Queremos que la gente se ría. No tanto conmigo, que yo soy una persona seria, sino con estos dos que son muy buenos”.

La cuarta edición del “Desafío Alimerka” arrancará oficialmente el próximo 26 de marzo con novedades y mejoras. El responsable de Marketing e Innovación de Alimerka, Pelayo Collantes, explicó que “la mecánica va a seguir siendo la misma”, pero “cada vez hay más dinámicas diferentes, incorporamos retos con premios directo, la tipología de premios cada vez va a más…”. “El objetivo es que los clientes tengan muchas opciones para jugar y para verse beneficiados”, incidió.

Alimerka reparte cada temporada más de un millón de euros en regalos a través de este juego, que se ha ido consolidando con el paso de las ediciones.

La jornada de este miércoles, además de nombrar a Resines como nuevo embajador, sirvió para entregar los premios del último sorteo de la edición de 2025. En total hubo siete ganadores, entre ellos, Marian García González y Natalia Acevedo Fernández, que se hicieron con un coche; José Carlos Rodríguez Izaguirre y José Antonio Murias Armesto, que se llevaron el viaje; o la deseada compra para toda la vida que fue para Laura Moro Díaz.

