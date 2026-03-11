José Manuel Pérez, ganadero de Tineo y demandante del cártel de la leche: "Lo pasé muy mal, estuve a punto de dejarlo todo; es un milagro que siga"

«Es un milagro que siga con la ganadería», confiesa a LA NUEVA ESPAÑA José Manuel Pérez Álvarez, al frente de una explotación en Villajulián (Tineo) con unas 130 vacas lecheras, más otras 64 de recría en Zaragoza. Al año vende unos 1,3 millones de litros.

Es este tinetense de 52 años uno de los alrededor de 1.500 ganaderos asturianos que han reclamado por el denominado cártel de la leche, que entre los años 2000 y 2013 fijó mediante un «acuerdo ilegal» –según han concluido los tribunales– los precios y condiciones de las entregas, causando un perjuicio a los productores que algunos tribunales están cifrando ya en un 10 por ciento de la facturación.

La cantidad final está por ver, pero en el caso de José Manuel Pérez a estas alturas no es tanto el dinero como el orgullo lo que le mueve a llegar hasta el final. «Es que lo pasé muy mal», recalca. «Me pilló todo empezando». Se inició en el campo con 18 años, con la ganadería mixta familiar que él luego dejó solo en leche. Al poco llegaron los precios impuestos por la industria que dejaron a los ganaderos temblando. «De aquella eran unas 48 o 50 pesetas el litro, no me acuerdo bien la cantidad, pero era muy poco, no llegaba para lo costes de producción ni para los préstamos que tenía por toda la inversión que había hecho. Terrible. Yo aguanté porque no me quedaba otra, no podía irme, pero si no me hubiera metido en tanta inversión claro que lo hubiera dejado. Tiré gracias a que trabajaba en otras actividades para poder cubrir gastos», relata con amargura. «Cuando les decías que pagaban la leche a muy poco te tapaban la boca diciendo que si no queríamos vender, no pasaba nada, que había de sobra en Francia...».

En 2019, el respiro

Hoy por hoy no se arrepiente de ser ganadero: «A mí me gusta esto, lo pasé muy mal, pero una vez que empiezas a remontar y ves que funciona ya es otra cosa. En 2019, cuando llegó la primera decisión a favor nuestro, fue todo un respiro». Por encima ha hecho los cálculos de lo que podrá recuperar, una vez que los tribunales cierren todo el proceso –la cascada de sentencias está en marcha y favorables para los ganaderos– de demandas: «Yo empecé produciendo poco, estaban todavía las cuotas. Confío que la cantidad que recibiré será algo más de 100.000 euros, unos 140 o 150.000 euros. Insisto que no es tanto el dinero, que es nuestro y nos pertenece, como la necesidad de que se haga justicia y que se sepa. Moralmente nos lo merecemos».