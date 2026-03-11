Marzo, un buen mes para ver auroras boreales en Asturias: la guía con consejos y los mejores enclaves

Las auroras boreales son uno de los fenómenos naturales más impactantes. Cada vez más personas se animan a hacer viajes a Laponia o Alaska con el objetivo de ver y fotografiar este espectáculo de luz y color. Aunque es más sencillo verlas en invierno (noches más largas y oscuras), el equinoccio de primavera y la particular actividad solar que tendrá lugar este año en esas fechas va a hacer posible que estas puedan presenciarse en este mes de marzo. Sin embargo, no va a ser necesario viajar a la otra punta del mundo para obtener una buena instantánea, será posible verlas en España y, concretamente, en Asturias, uno de los mejores enclaves para disfrutar de ellas. Ya el pasado enero fue posible y parece que se va a poder repetir la ocasión. Pero cuidado, si no hay actividad solar suficiente igual no es posible. La naturaleza es así de caprichosa.

El fotógrafo asturiano Alfonso Tomás es un gran experto en la materia y ya ha fotografiado auroras boreales anteriormente. Con LA NUEVA ESPAÑA comparte los mejores trucos para lograr la mejor fotografía en el mejor lugar de Asturias.

El truco para captar la mejor imagen

"Hay una cuestión clave que es la planificación. Existen una serie de aplicaciones informáticas especializadas en auroras boreales, solo que están mucho más desarrolladas para el norte de Europa. Algunas que recomiendo son "Aurora Forecast" y "Aurora". Estas dan datos como el índice Kp, que mide la actividad geomagnética es una escala de 0 a 9; o la probabilidad de que aparezcan las auroras en tu localización (visibles a partir de Kp 7). Estas aplicaciones tienen un mayor grado de fiabilidad en los países escandinavos, ya que es dónde es más común ver auroras boreales. Incluso allí se pueden llegar a ver diariamente desde octubre hasta abril. En cambio, en España, como es tan inusual, es importantísimo llevar un seguimiento", explica Tomás. "Estas aplicaciones te van dando una planificación de unas pocas horas, la intensidad del color, etc. Para afinar la previsión habría que tener en cuenta otros parámetros más técnicos como la velocidad y la cantidad de partículas del viento solar, la BZ, etc. que estas aplicaciones también analizan.

Las dificultades en Asturias

"Las nubes", sostiene el fotógrafo. "En primer lugar, tiene que darse dicho fenómeno; y, en segundo lugar, tiene que haber una noche sin nubes. Desde octubre hasta marzo en Asturias es bastante difícil. La recomendación es tener a mano aplicaciones de seguimiento de auroras boreales y de nubosidad". Una clave también es la paciencia: "Siempre existe la posibilidad de que no se den y más en Asturias.- Paradógicamente, cuando hay un aviso de aurora boreal es más fácil que no lo haya a que lo haya. Puede que sea necesario estar varias horas para verlas durante un instante o simplemente no llegar a verlas. La que fotografié yo con el color verde y amarillo duró, en toda la noche, cinco minutos. De hecho, yo tenía unos compañeros que habían ido a Llanes, miraron por la aplicación y esa noche la daba a las siete de la madrugada. Finalmente se vio a las once de la noche. Es decir, hay que estar muy pendiente. Al final la vieron desde el coche. Cuando se bajaron del coche hasta donde tenían que poner la cámara eran 50 metros. Cuando llegaron, pusieron la cámara y dispararon pero ya se había ido el color", relata.

Las mejores zonas de Asturias

Hay que tener en cuenta, aconseja Tomás, el lugar y las condiciones: nubosidad y contaminación lumínica. "La costa es donde más nubosidad hay, pero también donde se ven de forma más vistosa, ya que puede haber algún otro elemento que te incite a fotografiar algo más que el cielo, algo que te haga de marco y contraste con el cielo. La última la hice en el faro de Lastres, y contrasta la luz del ser humano (generada a través del faro), con la luz de la aurora boreal. De hecho, incluso el faro tiene un efecto estrella que se consigue con unos parámetros especiales de la cámara". Más lugares: "Otro sitio precioso para hacerlo es en el Castro de las Gaviotas en Llanes, porque estás en un acantilado emergiendo del mar con el hueco que tienen el acantilado. Otra zona preciosa son los Acantilados del Infierno en Ribadesella. Si toda la costa está cubierta de nubes (que suele ser habitual) tienes que mirar a ver qué altura tienen esas nubes para ir a un punto que esté más alto que esas nubes bajas. Por ejemplo, zonas más altas como el Angliru o Puerto de la Cubilla. Lo que pasa es que hay sitios donde no puedes subir ya que, por múltiples causas están cerrados. También es imprescindible alejarse de los pueblos y ciudades debido a la contaminación lumínica".

Aurora boreal captada desde el Faro de Lastres (Colunga) / Alfonso Tomás

El fenómeno que más le gusta retratar

"Por la dificultad, la aurora boreal, es lo que más me gusta", confiesa Alfonso Tomás. "Aunque luego cada fenómeno tiene su encanto. Las lenticulares sobre Picos de Europa nevado son espectaculares y también se dan muy pocas veces. Paisajes nevados, por ejemplo, de Sotres también son una auténtica preciosidad y un lujo, ya que la gente suele ir cuando no hay nieve. Hay que destacar que los españoles suelen viajar a otros países para hacer fotografías de paisaje, pero los extranjeros vienen mucho a Asturias. Vas a un sitio a las cuatro de la mañana y ves ahí a gente haciendo fotos y posiblemente sea un grupo de extranjeros, valoran más fotográficamente nuestros paisajes. Aquí ahora es muy típico viajar a Noruega y a Islandia a hacer fotografía de aurora boreal. En cambio desde Europa vienen a Asturias a hacer fotografía de paisaje. Lo mágico es cuando ves la fotografía y te recuerda todo lo que conllevó, cada fotografía tiene una historia detrás y nos podemos emocionar con cosas muy simples".

Aurora boreal con un bólido en el cielo (Faro de Lastres, Colunga) / Alfonso Tomás