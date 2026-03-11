Un menor da una paliza a un vigilante del centro de Sograndio y los trabajadores estallan: "Hay una escalada de agresiones, motines y fugas"

La brutal agresión sufrida este viernes por un vigilante de seguridad del centro de menores de Sograndio, en Oviedo, a manos de uno de los internos ha hecho estallar a los trabajadores, que denuncian que se ha instalado en la institución "un clima de deterioro de la convivencia y la disciplina". No solo son los episodios de violencia de los que son víctimas los empleados. También está los motines de los menores, sus plantes y sus constantes fugas, aseguran. Los profesionales critican que la normativa se aplica de forma laxa frente a la "caótica" situación que, según ellos, vive el centro.

Denuncian que el joven que propinó patadas y puñetazos a un vigilante del centro este viernes, y causó graves destrozos, ya actuó así en el pasado, amenazando a trabajadores y otros internos, saltando la valla de seguridad en una ocasión y llegando a realizar el "mataleón" -una llave que consiste en presionar el cuello desde la espalda de la víctima con el brazo- a un miembro del equipo de seguridad durante una salida recreativa. El interno, añaden los trabajadores, "es un riesgo", dada la agresividad que manifiesta. "Hay una gran preocupación entre la plantilla", aseguran.

Añaden que "en los últimos meses están dándose situaciones que generan indefensión e impotencia, una escalada de violencia nunca vista, porque lo que antes eran hechos aislados ahora se está convirtiendo en algo habitual". En diciembre, aseguran, hubo varios altercados, como "motines, plantes, intentos de fuga -cuantro solo en enero, afirman- y fugas consumadas". Según los trabajadores, el 1 de febrero se escapó un menor, y el día 8, otro. Ese mismo día, dos internos de permiso no retornaron al centro. A lo que añaden que el 17 de febrero varios menores de un módulo protagonizaron un plante colectivo. "Estamos inseguros y desprotegidos", denuncian.

"La seguridad sigue sin cumplir los mínimos, tanto en cantidad como calidad, ya que hay vigilantes que carecen de formación para estar en un centro de estas características, lo que dificulta las intervenciones y el desarrollo de la labor educativa del personal", añaden. Por eso piden contudencia para poner fin a la situación.

La postura de la Consejería

La consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado indica, por contra, que "no hay constancia de un incremento de las incidencias en el centro". Aseguran que se diseñó una estrategia integral de mejora del equipamiento de Sograndio, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del personal. Se puso en marcha en la primavera del año pasado, coincidiendo también con la renovación en la dirección. Esta se basa en cinco ejes: "El incremento y refuerzo del personal; la mejora en el contrato de seguridad; la actualización de los protocolos; la renovación del proyecto de centro y las mejoras en el edificio".

Añade el Principado que se han consguido algunos hitos. El pasado mes de noviembre entró en funcionamiento el nuevo contrato de seguridad, valorado en 2,5 millones de euros, lo que supone un incremento sustancial respecto al anterior (1,7 millones). Entre las principales novedades figura el aumento del personal de seguridad, que pasa de 35 a 49 profesionales, un refuerzo de catorce efectivos que permite cubrir turnos con mayor eficiencia. Y en abril, garantizan, se incorporarán 13 nuevas plazas. Mientras se producen estas contrataciones, la consejería reforzó temporalmente, ya en septiembre, la dotación de personal. En cuanto a la situación de las instalaciones, se puso en marcha un plan de mejoras que, por ejemplo, tendrá su primera manifestación este año con la renovación del tejado.

La consejería indica además que la interlocución con la plantilla del centro es continua y, de hecho, el consejero, Guillermo Peláez y la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, se reunieron por última vez con el comité de empresa el pasado 25 de febrero para realizar un seguimiento de la situación general y de lo hecho hasta el momento dentro de la estrategia integral.

Dos situaciones contrapuestas, la denunciada por trabajadores del centro de menores de Sograndio y la descrita por la Consejería de la que depende el equipamiento. Aunque no es la primera vez que la plantilla denuncia falta de control y orden en el mismo.