Muere el escritor Bryce Echenique, casado con una asturiana, y amigo íntimo de Juan Benito Argüelles y Ángel González

El profesor de Literatura Rafael García Domínguez presentó a Bryce Echenique el 21 de enero de 1994 en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA como "un contador de mentiras buenas, que nos sirven para espantar los espantos de las mentiras malas". García Domínguez formaba parte de la directiva del Tribuna Ciudadana, que había invitado a Oviedo al escritor peruano, y aquel día lo presentó con su compañera en la asociación cultural Virginia Gil.

No era la primera vez que Bryce Echenique se paseaba por Asturias, a la que estaba ligado por su estrecha amistad con Juan Benito Argüelles –lo conoció cuando era secretario de Camilo José Cela y aún no había fundado Tribuna Ciudadana y cuentan que fue él quien tuvo la ocurrencia de apodarlo "Juan Bendito"– y con Ángel González –una de las últimas veces que se le vio por Oviedo fue en 2008, en el homenaje al poeta en el cementerio de El Salvador–.

En 1985 había dado una conferencia en el salón de actos de Cajastur, titulada "Mis novelas", de la que da cuenta Lola Lucio, otra de las fundadoras de Tribuna Ciudadana, en su libro "De Tigres, Tribunas y Círculos". Aquel día Bryce Echenique habló un poco de todo y tras cumplir su compromiso con Tribuna Ciudadana remató su estancia en Asturias con una comida en Lastres.

El vínculo del escritor peruano con la región se había estrechado aún más al contraer matrimonio con una asturiana, Pilar de la Vega, en 1989.

El exalcalde de Oviedo Antonio Masip recuerda que fue Ángel González quién le dio las indicaciones para guiarse por Oviedo que luego él utilizó en su novela "La vida exagerada de Martín Romaña". Masip, que lo conoció durante sus estancias en la ciudad y que lo cita en su libro "Oviedo al fondo", refiere que al escritor le gustaba pasear por el Oviedo Antiguo y que, con Ángel González, solía dejarse caer por el pub "El Paraguas".

Tribuna Ciudadana invitó a Bryce Echenique a Oviedo en cuatro ocasiones: la primera en 1985, la última en febrero de 1994, en el homenaje que la ciudad dedicó a Juan Benito Argüelles.

En octubre de 2002 pasó por Oviedo para pronunciar una conferencia en el Aula Magna de la Universidad, sobre el humor en la literatura de Cervantes y Quevedo.