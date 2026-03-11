Nacho Manzano conquista de nuevo la Guía Michelin con otro reconocimiento
El cocinero asturiano figura recomendado en la nueva edición de 2026 en Portugal con el restaurante que dirige en Oporto, 1638 by Nacho Manzano
Es innegable el idilio de Nacho Manzano con la Guía Michelin. El cocinero asturiano acaba de sumar un nuevo reconocimiento de la popular guía gastronómica francesa, pero ahora en Portugal. El 1638 Restaurante by Nacho Manzano, en la margen sur del río Duero en Oporto, se ha colado en la edición de la guía del país luso para este año.
Michelin celebró este pasado martes 10 de marzo la gala de presentación en Funchal (Madeira), en la que figuran 210 restaurante distinguidos, 34 de ellos nuevos recomendados, entre los que figura el restaurante al frente del cual se ha puesto Nacho Manzano desde hace unos cuantos meses.
El cocinero parragués es todo un clásico en Michelin. Junto a su hermana Esther su restaurante Casa Marcial, enLa Salgar (Parres), se convirtió el primero de la historia en Asturias en lograr las codiciadas tres estrellas de la guía. También tenía Manzano otra estrella en NM, el restaurante de Oviedo que cerró hace un par de meses por falta de tiempo para atenderlo como a él le gustaría. Los Gloria en Oviedo y Gijón, además de Narbasu (Cereceda, Piloña), figuran también en la guía con estrella verde (Narbasu) y recomendados (Gloria).
En un hotel en Porto Gaia
El restaurante en Oporto se encuentra en el hotel Tivoli Kopke Porto Gaia. En el mismo se ofrece un menú degustación de alta cocina con 11 pases combinado con vinos de la región del Duero. Entre los platos figuran, por ejemplo, ostras con salsa de pato y batido de alga codium o pesto de algas y ensalada encurtida. El local tiene una versión más desenfada con un wine&bar.
La guía de Michelin para 2026 en Portugal cuenta con novedad con un nuevo dos estrellas, el Fifty Seconds, en Lisboa, además de diez que han conquistado su primera distinción.
