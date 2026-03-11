Los piquetes de las auxiliares vuelven a bloquear Arcelor: hoy habrá otro intento de poner fin a la huelga

Imágenes similares a las de ayer. Esta mañana se han repetido los atascos en los accesos a Arcelor por la acción de los piquetes de los trabajadores en huelga de las empresas auxiliares, que están impidiendo que muchos empleados puedan acudir a sus puestos en las instalaciones siderúrgicas de Avilés y Gijón.

Femetal, patronal a la que pertenecen las empresas auxiliares de Arcelor, advirtió en las últimas horas del "impacto" que está generando la huelga en el sector, que hoy vive su segunda jornada y que se ha hecho sentir notablemente en la actividad de la multinacional del acero, uno de los grandes corazones industriales de la región. La actividad de los piquetes de los trabajadores de las auxiliares, bloqueando accesos a las instalaciones siderúrgicas en Gijón y Avilés, lastró ya ayer el funcionamiento del gigante del acero, especialmente la reparación del horno alto B de la factoría de Veriña que se iba a iniciar en la jornada de este martes.

Femetal subrayó que "la actividad de las empresas auxiliares está estrechamente vinculada a procesos industriales críticos, por lo que una paralización prolongada puede hacer entrar en riesgo industrial la principal acería de la región", cuestión por la que llamó al "diálogo" a los representantes sindicales, con los que se volverá a reunir hoy miércoles en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a los paros. En concreto, la patronal "hace un llamamiento a la responsabilidad y al respeto, subrayando que la solución de los conflictos laborales debe venir de la mano del diálogo y la negociación, y no de situaciones de coacción hacia trabajadores de otras empresas o sectores industriales que no intervienen en el conflicto laboral de las empresas auxiliares y de montajes", en referencia a trabajadores directos de Arcelor o de otras empresas auxiliares que tuvieron problemas ayer para llegar a sus puestos de trabajo por la acción de los piquetes de huelguistas. Y esta mañana se están repitiendo las mismas escenas.

Quedan dos días de huelga

Los cerca de 3.500 trabajadores de la industria auxiliar del metal llamados a la huelga este martes en Asturias (que se repetirá, si no se encuentra solución, miércoles y jueves, además de los mismos días de la próxima semana), tenían ayer (en su primera jornada de protestas) un mensaje claro: "No queremos causar daños técnicos ni humanos". Así lo recordaban a su paso por los accesos de la factoría de ArcelorMittal en Avilés, donde la presencia de piquetes informativos fue constante durante toda la jornada.

Según los sindicatos, la huelga tuvo el primer día un seguimiento del 100% de la plantilla de servicios auxiliares, lo que llevó a que los piquetes impidieran la entrada a la fábrica. "Necesitamos que las empresas y los trabajadores tengan un convenio digno", explica José Luis García, secretario de negociación colectiva y acción sindical de CC OO. Desde las 5:00 horas, nadie pudo acceder a las instalaciones. Los trabajadores del turno de noche doblaron horas para garantizar el funcionamiento inicial, pero a las 14:00 horas, cuando ya habían completado las 16 que permite la ley, la situación se complicó. El turno de la mañana se vio obligado a parar por la imposibilidad de acudir a sus puestos, y los pocos coches que lograban pasar la barrera debían mostrar cartas que acreditaran su condición de trabajadores de áreas críticas. "Al principio no servía con la carta porque era un correo personal que me envió mi jefe a primera hora; pero finalmente me dejaron pasar", comentaba Alberto Merayo, maestro mecánico de ArcelorMittal.