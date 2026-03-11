La playa de Asturias que parece sacada de la película de Avatar, en donde el mar se ilumina por la noche por un mágico fenómeno natural

Hay una playa de Asturias en donde el mar Cantábrico se ilumina por la noche de un azul fluorescente. Parece magia, pero es obra de la todo poderosa naturaleza. El arenal de Xivares, en el concejo de Carreño, es uno de los mejores escenarios de España para contemplar la bioluminiscencia marina o también conocida como Mar de Ardora.

El fenómeno es visible en noches sin luna y con la mar en calma. Se produce cuando los microorganismos marinos, desde bacterias hasta calamares y peces, emiten luz mediante la producción de una reacción química. Según explica el investigador asturiano y divulgador científico Amador Menéndez, estudios recientes han revelado que más del 75% de las especies animales que habitan en las profundidades marinas emiten luz.

Playa de Xivares / Turismo de Asturias

¿Para qué usan la luz?

Esa luz se presenta generalmente en colores fríos, como el azul y el verde, ya que estas longitudes de onda se propagan mejor en el agua. "La bioluminiscencia cumple múltiples funciones dentro del ecosistema oceánico. Algunas especies la utilizan como una herramienta de atracción sexual, emitiendo destellos específicos para llamar la atención de posibles parejas. Otras recurren a ella como método de defensa: confunden o desorientan a los depredadores. Además, ciertos organismos utilizan la luz para comunicarse entre sí. Todo ello son ejemplos de fascinantes estrategias evolutivas desarrolladas por los organismos marinos", detalla Menéndez.

¿Cómo se crea la luz?

Como con el fuego, una reacción química con oxígeno también produce bioluminiscencia. Sin embargo, en este caso, la reacción ocurre sin producir tanto calor y casi toda la energía se libera en forma de luz visible. El resultado: un mar iluminado que parece sacado de la exitosa película de Avatar.

¿Dónde se puede ver?

La playa de Xivares es el escenario perfecto. Para ver la bioluminiscencia, hay que ir de noche sin focos ni linternas, en la más absoluta oscuridad, y dejar que la naturaleza emita esos destellos marinos. Es especialmente visible cuando el plancton es más abundante. El contraste entre el verde intenso del paisaje asturiano y el azul fluorescente del agua convierte Xivares en un lugar de ensueño.

Otra peculiaridad de Xivares, una playa poco masificada y destino ideal para los amantes del surf, es que está ubicada cerca de una central térmica, por lo que el agua puede alcanzar en algunos momentos temperaturas inusualmente altas para el mar Cantábrico.