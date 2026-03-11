El sector naval español, encabezado por los astilleros asturianos, alcanza niveles de actividad "históricos" y supera los 88.000 empleos

El sector naval español, en expansión gracias en buena parte al empuje de los astilleros de los grupos asturianos Armón y Gondán, tiene unos niveles de actividad "históricos" y alcanza los 88.700 puestos de trabajo tras registrar un incremento del empleo del 15% en el último año.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha reunido hoy con la consejera delegada de la sociedad de astilleros privados Pymar, Almudena López, y el secretario general, José Francisco Fernández, para analizar la actualidad del sector que, en boca del ministro, “es un sector estratégico para nuestra economía que representa el esfuerzo, la innovación y la resiliencia de nuestra industria”.

Durante el encuentro, Pymar ha trasladado al ministro la "magnífica" situación de los astilleros privados españoles. La industria naval genera más de 88.700 empleos, con un incremento del 15 % interanual, y contribuye con más de 12.700 millones de euros a la economía española , con un aumento del 21% con respecto al año anterior.

En 2025, los astilleros privados registraron su mayor nivel de actividad en los últimos 15 años, con 65 buques en cartera por un importe superior a 3.000 millones de euros. Más de la mitad de esa cartera corresponde a los astilleros de los grupos asturianos Gondán y Armón, que en el caso de este último también tiene instalaciones productivas en Galicia.

Ministerio y Pymar destacaron que España es la segunda potencia de la UE en contratación y cartera de pedidos, con más del 90 % de la contratación destinada a exportación, y construye más del 20% de la cartera mundial con capacidades basadas en hidrógeno. Además, es primera potencia de la UE en eólica marina, investigación oceanográfica, acuicultura y transporte de pasajeros.

Al mismo tiempo, los astilleros privados españoles registraron más de un millar de grandes trabajos de reparación y transformación con un incremento en su facturación de más del 15% respecto a la media de los cinco años anteriores.

Estrategia Marítima Industrial de la Unión Europea

Durante el encuentro se ha abordado el trabajo realizado durante el último año en el proceso de elaboración de la nueva Estrategia Marítima Industrial de la Unión Europea, aprobada el pasado 4 de marzo por la Comisión Europea, y se ha destacado el liderazgo que pueden desempeñar los astilleros privados españoles en esta nueva hoja de ruta para el fortalecimiento de la industria naval europea.

PYMAR ha colaborado activamente en los trabajos preparatorios, en coordinación con el Ministerio, presentando propuestas y participando en los diálogos estratégicos celebrados en Bruselas. En este sentido, Jordi Hereu ha incidido en la importancia de “trabajar en las necesidades futuras que tiene este sector desde el punto de vista de la competitividad, de la diversificación, de la internacionalización y del talento humano que se precisa.”

Por su parte, Almudena López del Pozo ha subrayado que "nuestros astilleros han alcanzado niveles de actividad históricos y lideran mercados clave para la autonomía estratégica europea. En un momento en el que Europa necesita reforzar sus capacidades industriales en defensa y seguridad, la industria naval privada española ofrece una base industrial sólida, innovadora y comprometida con la transformación hacia la sostenibilidad y la digitalización".

La oportunidad de la defensa

Fuentes del Ministerio de Industria destacaron que la creciente demanda en ámbitos estratégicos como las energías renovables marinas, el transporte de mercancías y pasajeros, la alimentación —a través de la pesca y la acuicultura— y la defensa y seguridad, representa una gran oportunidad para la industria naval española. "Los astilleros privados españoles cuentan ya con un liderazgo consolidado en todos estos mercados clave para la autonomía estratégica", precisaron.

Especialmente se destacó el papel que pueden desempeñar los astilleros privados españoles en el ámbito de la defensa y seguridad, habiendo construido más de 100 buques en los últimos 25 años relacionados con este sector y alcanzando en 2025 su máxima actividad histórica en este segmento, que representa un 11 % de la cartera actual. "Fortalecer la base industrial naval privada supone reforzar la capacidad de producción de defensa e incrementar la autonomía estratégica en el sector naval militar", destacaron fuentes de Industria.Actualmente, el grupo asturiano Armón construye buques para la Armada de Suecia y Gondán patrulleras para Indonesia.

Finalmente, en la reunión se ha hecho un repaso de los principales instrumentos con los que cuenta la industria naval privada española para preservar e impulsar su competitividad internacional, y se ha resaltado la participación de PYMAR, que este último año ha visto mejorado su rating por Fitch a A-, en operaciones de astilleros privados españoles durante 2025 para la construcción de 12 nuevos buques por un importe conjunto superior a los 575 millones de euros.