El significativo aumento de la recaudación de impuestos del Principado: 800 millones más en grandes tributos en solo 5 años

La administración autonómica elevó en cinco años en más de 800 millones los ingresos procedentes de los principales tributos, según se extrae de los datos presupuestarios a diciembre de cada ejercicio. El cómputo (que en puridad se refiere a los derechos reconocidos) constata que solo en el tramo autonómico del IRPF la cuantía aumentó de 2020 a 2025 en 528 millones de euros. Significativo fue el incremento en el caso de la parte regional de IVA (150 millones más) y la de Transmisiones Patrimoniales, con un aumento 92,8 millones de euros, según los datos de ejecución de ingresos del Gobierno regional.

De los grandes tributos, los ingresos solo han descendido en el IAE. Entre 2025 y 2025, las recaudaciones del resto de grandes tributos (IRPF, Sucesiones, Donaciones, patrimonio, Actos Jurídicos Documentados, Operaciones Societarias e IVA) han venido registrando incrementos, con la excepción de los descensos en las recaudaciones de los años 2011 y 2012, por la crisis tras la pandemia. Sin embargo, en 2023, la cantidad recaudada por la administración autonómica de la parte que le corresponde en la cesta de tributos nacional pegó un estirón que superó a las cifras de 2020.

En la comparación entre los datos de 2025 y 2019, primer año de gobierno de Adrián Barbón, los mayores incrementos relativos se produjeron en el impuesto de Operaciones Societarias (que se multiplicó por cuatro), en Transmisiones Patrimoniales (un incremento del 96%), en Donaciones (con un crecimiento del 68%) y en la parte autonómica del IRPF, que se incrementó un 65%, pasando de los 1.000 millones ingresados por el Principado en 2019 a los 1.645 millones de 2025.

"Voracidad recaudatoria"

Con esos datos sobre la mesa, el diputado del Partido Popular Andrés Ruiz redobló la petición de su partido para abordar una rebaja fiscal en Asturias. "A la vista de los datos de ejecución provisional de 2025, podemos decir que el gobierno de Barbón ha continuado desplegando su voracidad recaudatoria sobre los asturianos", afirmó.

Los populares llevan tiempo señalando que la inflación ha terminado por elevar la recaudación fiscal en toda España. Pero Ruiz aseveró que "en este ejercicio, además de esa espiral inflacionista, la recaudación ha galopado especialmente sobre el crecimiento desbocado del precio de la vivienda".

Peso de la inflación. Andrés Ruiz señaló que desde el año 2019, "la inflación acumulada se sitúa en el 24.8%", lo que viene a suponer que "uno de cada cuatro euros se ha esfumado del bolsillo de los contribuyentes", agravado por el hecho de que "aumenta la recaudación de los impuestos sin que exista aumento del poder adquisitivo".

El parlamentario popular se refirió también al aumento del precio de la vivienda en Asturias (un 10% anual los últimos dos años, según el INE), lo que supone que "desde 2019, la vivienda en Asturias es un 48% más cara"

"Es sobre este drama sobre el que el Principado sostiene el crecimiento de su recaudación para sostener su burbuja presupuestaria", indicó.

A juicio del diputado del PP, "Barbón mira para otro lado y pasa su factura fiscal como si nada, mientras a los asturianos les es imposible llegar a fin de mes o acceder a una vivienda".

Efecto del precio de la vivienda

El Partido Popular destaca dos vías por las que el Principado ha incrementado de manera tan notoria sus ingresos: la primera, el aumento de la recaudación del IVA y del IRPF. En cuanto al tributo de la renta (sobre el que el Principado tiene capacidad normativa parcial), la cuantía asignada a la administración autonómica ascendió a 1.645 millones de euros; 645 más que en 2009 y 528 millones más si se evalúa desde 2020. En el caso de IVA, tributo sobre el que Asturias no puede intervenir, el rendimiento aumentó en un 21% respecto a hace seis años.

El segundo aspecto es el referido a la tributación de la vivienda. El impuesto de Transmisiones Patrimoniales duplicó su recaudación, al pasar de 90 millones a 177 millones. "Es una vergüenza que el gobierno de Asturias haga la vista gorda ante la dificultad para acceder a una vivienda, mientras duplica sus ingresos gracias a un mercado inmobiliario destrozado por su política", indicó Ruiz, quien señaló como únicas soluciones de la izquierda la "intervención y la escasez".

El diagnóstico del PP pasa por señalar que "la izquierda basa su crecimiento de recaudación en el drama de las familias asturianas, a las que cada vez les cuesta más llenar la cesta de la compra y les resulta imposible acceder a una vivienda en propiedad".

De ahí que los populares utilicen este aumento de recaudación para intensificar su demanda de una rebaja fiscal, uno de los principales argumentos políticos con los que el PP asturiano acudirá a las elecciones autonómicas de 2027.

"Frente a esto, el PP propone medidas claras, sensatas y realizables", señaló el parlamentario gijonés. La receta del PP es "acompasar el IRPF a la inflación" modificando tipos impositivos y tramos, así como "eliminar el impuesto de Transmisiones a jóvenes y colectivos vulnerables", además de "adaptar la fiscalidad de empresas y autónomos a un marco competitivo que haga crecer la economía".