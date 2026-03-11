Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una veintena de escuelinas no podrán abrir en la red autonómica en abril "por la falta de documentación": hay nueva fecha

La integración de escuelas infantiles municipales se aplaza en el caso de quince concejos, cinco de los cuales no tienen estabilizada a su plantilla interina

Manifestación de las trabajadoras de las escuelinas.

Manifestación de las trabajadoras de las escuelinas. / Fernando Rodríguez

Sara Bernardo

Sara Bernardo

Nuevo contratiempo para la red de escuelinas. El Principado aplazará hasta el 1 de junio la integración del segundo bloque de escuelas municipales de primer ciclo de Infantil (0 a 3 años). Un total de veinte centros en quince concejos. La decisión se toma debido, según el Principado, al "retraso en la entrega de toda la documentación requerida", lo que impide completar el proceso en abril, que era el plazo inicial, "con plenas garantías y sin provocar incidencias en el servicio".

Ante la nueva situación, la Consejería de Educación ha recalculado ya el importe de la subvención que concede a los ayuntamientos involucrados para gestionar sus escuelas municipales, de manera que queden compensados económicamente estos dos meses de prórroga. En este momento, la integración afectará a aquellos ayuntamientos que hayan podido garantizar la continuidad del servicio de comedor de cara al próximo curso escolar. El Principado estableció ese requisito para poder disponer de un margen suficiente para licitar un nuevo contrato. En consecuencia, en junio, y con retraso respecto a lo previsto, se integrarán las escuelas municipales de Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. Cinco de ellos pertenecen a los seis que no han estabilizado a sus trabajadoras interinas (Siero, Noreña, Mieres, Grado y Avilés).

La consejera de Educación, Eva Ledo, informó en la última mesa de diálogo de 0 a 3 años de que se estaban produciendo dificultades en el proceso y avanzó la posibilidad de tener que postergar la fecha prevista. En su momento, esa misma mesa había pedido que la integración se hiciera de forma más pausada.

Noticias relacionadas

La primera fase de la integración en la red del Principado se llevó a cabo en septiembre de 2025 con las escuelas municipales de los 22 concejos que permitían una tramitación más sencilla y que habían completado el proceso de estabilización de su personal. Esos primeros ayuntamientos fueron Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa.

