En Vipasa solo se desahucia a quien "no paga aun teniendo recursos", defienden desde el Principado

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, cifró en 36 los desahucios ejecutados por la empresa pública Vipasa entre 2024 y 2025 y ha defendido que esos lanzamientos solo se producen en supuestos de incumplimiento grave, ocupación irregular o impago "voluntario" de la renta pese a disponer de medios económicos. Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo, el titular de Vivienda aseguró que "nadie queda fuera de una vivienda de Vipasa por una cuestión económica" cuando existe una situación real de vulnerabilidad.

Zapico explicó, a preguntas del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, que antes de llegar a un lanzamiento cada expediente se acompaña "siempre" de informes de servicios sociales y de la intervención del departamento de intermediación comunitaria de Vipasa, que analiza caso por caso y trata de articular acuerdos de pago adaptados a la capacidad económica de los inquilinos. Según su versión, cuando existe imposibilidad real de pago y una colaboración mínima por parte de la unidad convivencial, la permanencia en la vivienda pública se mantiene.

Los datos detallados trasladados por el consejero reflejan que en 2024 se tramitaron 47 demandas: 40 por impago de rentas, cinco por uso precario y dos por ocupación. En 2025, la cifra bajó a 37 procedimientos, con 18 por falta de pago, 15 por ocupación y tres por uso precario, según la información difundida tras la comisión. El Gobierno autonómico sostiene que una parte de estos expedientes acaba suspendida cuando se alcanzan acuerdos de regularización con los arrendatarios.

La comparecencia de Zapico llega después de que el PP pusiera el foco sobre la gestión del parque público y sobre la existencia de centenares de plazas de garaje vacías en manos de Vipasa.

En ese contexto, el consejero ha admitido la necesidad de "hacer una reflexión" sobre esos aparcamientos sin uso y ligó el problema a los cambios en los modos de movilidad.

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, Vipasa mantiene sin alquilar cerca de 700 plazas de garaje distribuidas por distintos concejos asturianos, con una fuerte concentración en Oviedo y Gijón y precios fijados entre 25 y 48 euros mensuales en función de la ubicación.

Durante la comisión parlamentaria, el consejero también anunció que la licitación de la asistencia técnica para la redacción del plan especial del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se adelantará y se publicará antes de que finalice este mes.

Zapico explicó que inicialmente esta licitación estaba prevista para el segundo trimestre, pero el Ejecutivo autonómico ha logrado adelantar varias semanas el calendario, lo que permitirá iniciar antes los trabajos de planificación sobre el ámbito del antiguo complejo hospitalario.

Plazo de la legislatura

El objetivo del Gobierno de Asturias es terminar la legislatura con el documento de aprobación inicial del plan, lo que supondrá un avance importante para el futuro desarrollo urbanístico de los terrenos del antiguo hospital.

El consejero también ha anunciado que el Gobierno de Asturias ampliará cinco días hábiles el plazo de exposición pública de la Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA), cuyo periodo de participación finalizaba el 13 de marzo.